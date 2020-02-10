【辣伙頭】分析8位美女廚神戰鬥力　沈殷怡與洛兒成「地獄王」？

ViuTV全新節目《辣伙頭》將於今晚（10/2）首播，雖然大家會覺得節目只是翻炒《美女廚房》，但其實更像是由「地獄廚神」Gordon Ramsay 等3位廚師主持的《我要做廚神》（MasterChef）。

比賽分開個人戰以及團體戰，左至右是陳欣妍、郭奕芯、余逸思以及沈殷怡。

當然，陶大宇、郭政鴻及楊尚友3位主持加埋都未必可以等於一個Gordon Ramsay，不過洛兒、蘇菲、沈殷怡和鄧月平等8位參加者在顏值上就真係「贏到開巷」。據知比賽會採用淘汰制，即每集在個人賽或團體賽中的勝出者都會有一個襟章，得到最少襟章的參加者就會跌入淘汰區，最後選出「入得聽堂、出得廚房」的美女廚神。

煮到個煲起火，都知道洛兒（左）好大機會會被淘汰！

講完賽制，就要稍為研究一下8位參賽者的戰鬥力。

對洛兒的廚藝好有保留。（IG@lok_lokyii）

8. 洛兒（Lokyii）

第一位要講的就是近來進佔各大娛樂版的洛兒（Lokyii）。本身就是一名模型兒的她，數年前開始接觸DJ工作，再而成為了亞洲區有名的性感女DJ，外型就自然唔使講。節目播出前，就有新聞表示她在第一集就已經燒着廚房（傳送門），而且洛兒接受《香港01》訪問時都表明，只有家中的弟弟夠膽試自己的手藝，就可以猜到她應是8位之中最早被淘汰的。

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+ 8 + 7 + 6

Yoshi意粉都煮唔熟，贏面極微。（IG@yoshi_1c）

7. 余逸思（Yoshi）

余逸思就是經由選美節目《美選D.n.A.》而入行，加入ViuTV而來都參與拍攝了不少旅遊節目，《暗中旅行2》、《開工》以來即將開播《旅巫》都有她出現。雖則說作為一名旅遊達人，食盡各地美食，照道理都應該識煮幾味，但在一次《辣伙頭》的Facebook直播中，竟然煮了一碟未熟的意粉，令試食的郭政鴻食到面容扭曲，贏面相當之低。

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+ 12 + 11 + 10

沈殷怡向記者表示過佢煮西餐會叻啲。（IG@shamshirley）

6. 沈殷怡（Shirley）

第一年加入ViuTV就加入《詭探前傳》劇組，並飾演秋官女兒「彭靜」，雖然演技仍然稚嫩，但甜美的外表卻令一班宅男哄動，而《小學校際通識大賽2019》、《估你唔到》和《今日疫情》等節目的主持工作，更令觀眾對她加深印象。雖然她肯定是「出得廳堂」，但肯定不是「入得廚房」，因為節目開始拍攝之前她從未煮過飯。

本來記者都她很有信心，直至早前訪問期間，才發現她的廚藝真的是有待改進...（點擊睇片）

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+ 14 + 13 + 12

左至右，郭奕芯（Ashina）、陳海寧（Isabella）、鄧月平（Larine）和蘇菲（Sophie）。（IG@ashinaaa / isabellaaaaa / lllarine / sophibae）

鄧月平（Larine）、郭奕芯（Ashina）和陳海寧（Isabella）3位「女神」都有入廚經驗，所以煮飯應該不會太「伏」，可以預期她們會在比賽中多留幾個星期，而因為蘇菲（Sophie）曾在美國留學數年，所以估計她的廚藝也會不錯。那麼8位之中，誰人的贏面最大呢？應該就是節目的另一位Shirley，陳欣妍。

+ 20 + 19 + 18

估唔到陳欣妍煮得一手好餸。（IG@shirleyelephant）

1. 陳欣妍（Shirley Chan）

Shirley算是電影、電視界的新人，2017年出道時就已經參與拍攝電影《我們的6E班》和 《沒有傍晚的後天》，在《第38屆香港電影金像獎頒獎典禮‎》 中更有份踏足紅地毯做主持，除電影外，她也有涉足電視圈參與了劇集《黑市》其中一個單元「公屋」。至於廚藝如何？其實Shirley已經在IG分享過自己的作品，睇賣相就知一流。

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