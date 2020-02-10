【武漢肺炎】棒棒堂阿緯回憶來港點滴　最擔心香港粉絲是否安好

台灣前男團棒棒堂於2006年因綜藝節目《模範棒棒堂》組隊出道，當時六位成員可謂瘋靡萬千少女粉絲心。棒棒堂曾多次來香港宣傳及開演唱會，與香港粉絲建立多年情誼，眼見香港武漢肺炎肆虐，已轉行經營餐廳的阿緯（劉峻緯）在社交網站發文，與香港的「前度粉絲們」說聲加油打氣。

眼看近來香港的社會的變化及疫情影響，阿緯相當關心當年那些追在後面的香港粉絲。（ Facebook：阿緯 劉峻緯）

阿緯昨晚（9日）在Facebook和Instagram同時撰文，與網民講述以前來香港的回憶點滴：「有一個少年，在年輕時踏入演藝圈，跟著五個小矮人到處表演，去過很多國家，留下許多與粉絲的回憶。最常去的地方，叫香港，少年與五個小矮人喜歡吃點心、港式火鍋、鯉魚門海鮮、也喜歡跟粉絲你追我跑，來來去去，十年就過去了。」

他亦講述其餘五位成員繼續向演藝事業進發，而自己則結婚離開演藝圈並開拓自己的餐飲事業，那些原本的粉絲們亦因此漸漸有了夢想，往自己的人生而努力。

棒棒堂六面成員（上排：王子、威廉、阿緯、小煜；下排：敖犬、小傑）曾多次來香港宣傳及開演唱會，與香港粉絲建立多年情誼。（ Facebook：阿緯 劉峻緯）

眼看近來香港的社會的變化及疫情影響，阿緯坦言總是回想起那些追在後面的小女生們：「現在是否無恙，是否跟少年一樣努力讓自己更好。那些曾經熟悉的名字：魚家班、SO、蚊、DA、丁、RE、Ni、Mi、爺....有些少年不記得了，但你們的樣子跟回憶，偶爾還是會出現在腦海裡，不曾離去。疫情會撐過去，重建的路也會比較辛苦，但只要你們還是當年熱情，那我想，是沒有什麼可以難倒你們的，加油，香港的前度粉絲們！」

阿緯於2016年與物流創辦人千金結婚後，近年進駐餐飲業經營得有聲有色，去年更與太興集團聯手在台灣開設七間港式茶餐廳，成為餐飲業大亨。

阿緯撰文講述以前來香港的回憶點滴，網民大呼感動。（ Facebook：阿緯 劉峻緯）

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