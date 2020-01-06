飛輪海出道15年台北聚會三缺一　吳尊為獨欠炎亞綸親自解畫

由辰亦儒、汪東城、吳尊、炎亞綸組成的台灣偶像團體飛輪海在2005年出道，當年可說風靡整個亞洲，風頭一時無兩，是不少90後的集體回憶。自2011年成員們各自宣告單飛，不和傳聞可謂甚囂塵上；在飛輪海出道15年之際，吳尊帶同大女Nei Nei與細仔Max與成員們合體，讓不少當年的粉絲大呼：「回憶都回來了！」

飛輪海當年紅遍亞洲，風頭一時無兩。（網絡圖片）

吳尊在2020年一家四口到台灣旅行，並分享了一系列旅遊照片，他寫道：「第一次帶全家來到我演藝生涯開始的地方。住了陣陣六年，曾搬了三次家，回憶滿滿！最期待的就是介紹家人給老朋友認識；每一餐都是聚會，很忙，很累，但超開心的！」吳尊又帶家人與飛輪海成員敍舊：「飛輪海的聚會！汪東城剛回到台北、辰亦儒隔天就飛走、炎亞綸微信聚一聚，大家都忙忙忙！永遠都忘不了我們一起為夢想奮鬥的日子！」

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辰亦儒亦貼出合照寫道：「怎麼說這張圖呢？兩個小可愛加兩個大可愛！我看到了一個真正爸爸身份的吳尊，還有你可愛充滿愛的家庭，恭喜，我會努力趕上你的腳步的！我也是孩子王！」最後他又喊出代表飛輪海的口號：「我有，我要，我可以！」大概是大家都到適婚年齡的關係，都想成家立室、要小孩子了，汪東城也寫道：「媽耶～～～尊尊你的小孩也太可愛了吧！希望他們會喜歡蜀黍送的新年禮物哦！有空常來玩！常聚哦！新年快樂鴨！看來我也要趕緊的，按順序，辰亦儒你先好了顆顆！你有！你要！你可以！ GO ! GO ! GO ! 」

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飛輪海的合體令曾經的粉絲們激動不已，但大家亦留意到是次合體也是三缺一，只有炎亞綸缺席，引來粉絲們留言：「飛輪海什麼時候湊齊啊？期待！」、「坐著等你們合體呀」、「我突然在想像若干年後飛輪海帶著自己的寶貝小小飛輪海集合」。同時也有網民注意到他們的外貌十年如一日：「像吃防腐劑似的，一點變化都沒有！」、「真的還是好帥！」