飛輪海出道15年台北聚會三缺一　吳尊為獨欠炎亞綸親自解畫

由辰亦儒、汪東城、吳尊、炎亞綸組成的台灣偶像團體飛輪海在2005年出道,當年可說風靡整個亞洲,風頭一時無兩,是不少90後的集體回憶。自2011年成員們各自宣告單飛,不和傳聞可謂甚囂塵上;在飛輪海出道15年之際,吳尊帶同大女Nei Nei與細仔Max與成員們合體,讓不少當年的粉絲大呼:「回憶都回來了!」

飛輪海當年紅遍亞洲,風頭一時無兩。(網絡圖片)

吳尊在2020年一家四口到台灣旅行,並分享了一系列旅遊照片,他寫道:「第一次帶全家來到我演藝生涯開始的地方。住了陣陣六年,曾搬了三次家,回憶滿滿!最期待的就是介紹家人給老朋友認識;每一餐都是聚會,很忙,很累,但超開心的!」吳尊又帶家人與飛輪海成員敍舊:「飛輪海的聚會!汪東城剛回到台北、辰亦儒隔天就飛走、炎亞綸微信聚一聚,大家都忙忙忙!永遠都忘不了我們一起為夢想奮鬥的日子!」

辰亦儒亦貼出合照寫道:「怎麼說這張圖呢?兩個小可愛加兩個大可愛!我看到了一個真正爸爸身份的吳尊,還有你可愛充滿愛的家庭,恭喜,我會努力趕上你的腳步的!我也是孩子王!」最後他又喊出代表飛輪海的口號:「我有,我要,我可以!」大概是大家都到適婚年齡的關係,都想成家立室、要小孩子了,汪東城也寫道:「媽耶~~~尊尊你的小孩也太可愛了吧!希望他們會喜歡蜀黍送的新年禮物哦!有空常來玩!常聚哦!新年快樂鴨!看來我也要趕緊的,按順序,辰亦儒你先好了顆顆!你有!你要!你可以! GO ! GO ! GO ! 」

飛輪海的合體令曾經的粉絲們激動不已,但大家亦留意到是次合體也是三缺一,只有炎亞綸缺席,引來粉絲們留言:「飛輪海什麼時候湊齊啊?期待!」、「坐著等你們合體呀」、「我突然在想像若干年後飛輪海帶著自己的寶貝小小飛輪海集合」。同時也有網民注意到他們的外貌十年如一日:「像吃防腐劑似的,一點變化都沒有!」、「真的還是好帥!」