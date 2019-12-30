飛輪海出道14周年　吳尊發文勁感觸：感恩有這麼棒的旅程！

由汪東城、吳尊、炎亞綸及辰亦儒組成的台灣偶像男團「飛輪海」，自2005年出道以來就火速獲得大批粉絲喜愛紅透全亞洲。可惜之後屢傳不和傳聞，飛輪海四位成員亦各自單飛發展，現已正式解散。昨日（28日）正值飛輪海成軍14周年的日子，已經結婚生子的吳尊亦不忘發文紀念，他的女兒Nei Nei更唱出當年飛輪海和S.H.E 合唱的《新窩》，令網民紛紛回憶湧現，大呼：「我的童年回憶呀！」

飛輪海由（左起）吳尊、炎亞綸、汪東城及辰亦儒組成。（網上圖片）

現年40歲的吳尊於凌晨零時在微博上載一段女兒Nei Nei於6年前學唱《新窩》的片段，只見她雖然沒有對歌詞很熟悉，不過在吳尊的循循善誘下順利唱出副歌部份：「我要在你身邊，盡情浪費喜悅，也許一待就永遠，yeah！」吳尊看到相當感觸：「飛輪海已經14年了...還記得那時3歲的Nei Nei學唱我們飛輪海的新窩...感恩有飛輪海這麼棒的旅程...更感恩『有你們才有飛輪海』的大家庭。」

吳尊感恩人生中有飛輪海這段這麼棒的旅程。（微博：@吳尊）

吳尊上載一段女兒Nei Nei於6年前學唱飛輪海經典歌曲《新窩》的片段慶祝14周年。（微博：@吳尊）

飛輪海於2005年12月28日正式出道，四人在歌影視均獲得亮眼表現，除了推出《我有我的Young》、《只對你有感覺》、《出神入化》、《新窩》、《超喜歡你》等多首炙手可熱的歌曲外，亦在不少人氣電視劇見到他們的蹤影，包括《惡作劇之吻》、《終極一班》、《花樣少年少女》、《終極一家》和《公主小妹》等等，人氣相當高企。然而，飛輪海亦多次傳出不和傳言，其後亦爆出吳尊秘密結婚生女後退團，其餘三人亦相繼離團單飛發展。雖然飛輪海已經不再，但四人現今各自都發展得不錯，粉絲可謂是放下心頭大石。

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