19歲新人女團ANS成員被封「南韓版蕭亞軒」　網友：她嘴角怪怪的

要數每年在韓國出道的歌手組合，少則都幾百組，沒有強大後台，要突圍而出也並不是容易。最近一隊2019年9月出道的女團ANS，於今年一月推出新歌《Say My Name》後逐漸嶄露頭角，當中19歲成員Bian更因與蕭亞軒而在中華區的知名度大增。

ANS於去年9月以5人女團出道，今年再加入3位新成員，算是ANS娛樂的開荒牛。雖然出道初期並沒有大迴響，但今年一月《Say My Name》推出後，憑著帥氣及整齊度高的舞蹈而造成話題。當中19歲的成員 Bian劉知媛就因擁有漂亮的五官而成功搶鏡，雖然Bian像得酷似混血兒，可是她卻是在首爾出生的純正韓國人。Bian在隊中擔當主唱、主舞及門面，三大重要角色，絕對不是「得個樣」的ACE級新人。

ANS Bian擁有一張混血臉，更與蕭亞軒撞樣！（startoday、FB/@ove.elva）

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對於嘴角有加工的質疑，粉絲貼出Bian的舊照反撃。（網上圖片）

Bian的混血臉因為與蕭亞軒撞樣而引起中華區K-Pop粉絲的注意，微博亦有不少網民討論。對比Bian和蕭亞軒的照片，二人的五官的確有些少相似，尤其直而挺的高鼻樑及銳利的眼神。不過亦有部份網民留言「她嘴角怪怪的！」，表示Bian合起嘴巴或說話時，她的嘴角也一直保持向上揚，質疑是否有動工的嫌。當然不少支持Bian的粉絲則貼出她學生時期的舊照，力證偶像自小嘴角就有自然的微笑線，希望大眾能更集中在新人的實力上。

ANS去年9月出道，今年初推出《Say My Name》後逐漸嶄露頭角。（Twt/@ ANS_official_）