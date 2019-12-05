韓國11歲金奎莉撞樣IU爆紅　三度合作成御用童年角

韓國一名只有11歲的兒童演員金奎莉（김규리），早在她只有8歲時已因與人氣女歌手IU撞樣而爆紅，而近日又再一次成為韓國網絡上的熱話。金奎莉曾在韓劇《我的大叔》和《德魯納酒店》等中三度飾演IU的童年角，可見二人之間有着非一般的緣份。

娛樂圈年度「最Sweet新聞」名單有喇！即到《01最賞睇娛樂大獎》投票，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏得終極大獎旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒等。

金奎莉三次飾演童年版IU，二人算是相當有緣份。（IG/@gyu_ri_kim9）

4歲起開始擔任模特兒工作的金奎莉，她可愛的大眼睛、細緻的五官，以及神似IU的甜美外貌被稱為「世界最美女童」，成為一時話題。2008年出世的金奎莉，轉眼間已經11歲，中間有一直繼續廣告等拍攝外，她亦終於在2018年首次有機會與IU合作！2018年金奎莉在韓劇《我的大叔》中，首次飾演IU的童年角色，其後更獲IU再次邀請，擔任她同年巡迴演唱會《dlwlrma》VCR中的童年版角色。當時金奎莉演活兒時的IU，又被稱為「迷你版IU」。

睇下金奎莉有幾似IU？

+ 20 + 19 + 18

金奎莉與兒時的IU很相似吧？（Naver）

金奎莉亦借與IU合作《我的大叔》的契機後，加入IU所屬公司Kakao M旗下的子公司LOEN FRIENDS JUNIOR。可是二人的緣份當然未有就此完結，今年金奎莉亦有在人氣韓劇《德魯納酒店》中，飾演IU張滿月社長一角的童年時期，其清澀的演技再一次引起關注，也成功幫助這位只有11歲的小妹妹踏入韓劇演藝圈。今年金奎莉在tvN韓劇《很便宜，千里馬超市》中，終於有屬於自己的角色，不少劇迷都表示，非常期待前途無可限量的金奎莉能夠在演藝圈中大展光芒。

回顧童年時期可愛的IU：