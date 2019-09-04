CLC新歌《Devil》宣傳照公開　Elkie莊錠欣新造型撞樣Hebe？

有港人韓星Elkie莊錠欣在內的韓國女團CLC，繼5月推出單曲《ME》後，將於本月6日再推出新歌《Devil》。眼利的粉絲就發現，官方公開的宣傳圖中， Elkie竟因修圖過度而撞樣台灣女歌手Hebe田馥甄？

CLC將於6月再出新歌回歸，官方最近亦公開了兩輯概念不同，分別走彩色摩登和黑色型格風的宣傳圖，因此粉絲都非常期待是次組合回歸的風格，同時亦有網民表示覺得與TWICE《FANCY》的概念有些少相似。而其中一張Elkie的新照就疑似因修圖過度，與Hebe撞樣而在香港及台灣等地引起話題。自出道以來，網上不時都有留言指兩人有幾分似樣，被過份P圖後的Elkie，其鼻子與Hebe尤其相似，甚至有點奇怪！

Elkie莊錠欣竟因修圖過度而撞樣Hebe田馥甄？（FB/@ CLC.UnitedCube、VCG）

CLC《Devil》最新宣傳照：

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雖然Elkie與Hebe的確有些少相似，但當然未到完全撞樣的程度，從Elkie IG上的日常近照可見，新宣傳照中的她只是慘被P圖過度。熱愛拍照的Elkie，最近更變身Vlogger，親自拍攝及剪輯在外國出席活動時的花絮影片。早在6月時，她初嘗當Vlogger的滋味，向粉絲公開連踩30小時拍MV的幕後故事。對比三個月後的影片，可見Elkie不論在拍攝及剪接上都有大進步，未知她會否開通個人YouTube頻道，更近距離與粉絲溝通呢？

Elkie近日多了一個Vlogger的身份，粉絲有到她的IG支持新片嗎？（IG/@chongtingyanelkie）