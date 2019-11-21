Red Velvet Irene失散姐妹現身？　韓國美妝YouTuber因撞樣爆紅

近日韓國美妝YouTuber KimCrystal（김크리스탈）因與女團Red Velvet隊長Irene撞樣，而在討論區theqoo引起話題，兩人相似的程度更被網民稱為「失散姐妹」。位於整型範本首位的Irene是美貌的保證，可想而知KimCrystal的顏值必定也相當高。

2018年4月才開始YouTuber生涯的KimCrystal，現時擁有近2萬的訂閱。雖然不算非常熱門的頻道，可是IG仍有接近10萬名追蹤粉絲，可見她的人氣也相當高。KimCrystal除了不時在YouTube分享與美妝有關的內容，包括Irene、IU和少女時代太妍的仿妝等，亦會拍攝Vlog等生活類型的影片。近日她就因與Irene尤如失散姐妹般的外貌，而在韓國造成討論，亦有部分網民稱讚她與BLACKPINK Jisoo和IZ*ONE權恩妃，兩位美女偶像有些相似。

TWICW子瑜、BLACKPINK Jennie成整容範本大熱 自然美成熱捧關鍵

Irene（左）、KimCrystal（右）傻傻分不清。（IG/@renebaebae、kimcrysta1）

分辨到Irene還是KimCrystal嗎？

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Irene作為韓國整容範本的第一名，又被面相大師大讚為「金相」，因此很多網民都非常好奇KimCrystal的高顏值。從她的IG日常照可見，KimCrystal五官非常細緻且分明，當中大而長的眼睛與Irene最為相似。不過KimCrystal的臉型則比Irene較有肉地，所以並不至於每張照片也與Irene一模一樣。除此之外，另一YouTuber Roseha（로즈하）也曾被讚與Irene撞樣，讀者又覺得哪一位與Irene更似失散姐妹呢？

女團個人IG大公開 Irene@Red Velvet美圖個半月吸220萬追蹤

另一YouTuber Roseha亦因與Irene撞樣而大有名氣。（IG/@xoxohaji）

按圖睇Irene高顏值靚相：