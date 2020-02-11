《長江七號》徐嬌直播被網民大呼認不出　忽然變咗江嘉敏？

於2008年上映、由周星馳執導的電影《長江七號》除了大鑊觀眾歡迎外，更捧紅了女扮男裝飾演小男孩「周小狄」的內地童星徐嬌。正所謂「女大十八變」，12年後的徐嬌已經完全擺脫昔日的小男孩形象，成為一名亭亭玉立的22歲少女，大獲網民喜愛，但近日徐嬌直播時卻被網民大呼認不出來，批評她臉部五官不自然，引來整容疑雲。

徐嬌於2008年上映的電影《長江七號》中，女扮男裝飾演小男孩「周小狄」。（《長江七號》劇照）

徐嬌現年22歲。（微博：@徐嬌）

徐嬌除了繼續走演員路外，亦有開副業做服裝店老闆，日前她在自己的淘寶店開直播，只見徐嬌的臉頰和額頭與之前的照片相比顯得相當飽滿，下巴亦變得更長更尖，某些角度甚至與香港演員江嘉敏有七分相似。網民表示現時的徐嬌與她過去靈氣十足的模樣判若兩人，亦有人質疑她整容成癮：「填充成發脹饅頭！」

徐嬌某些角度與江嘉敏有七分相似。（Instagram：@kaman_kong）

徐嬌日前在自己的服裝網店開直播，只見她的臉頰和額頭與之前的照片相比顯得相當飽滿，下巴亦變得更長更尖。（微博圖片）

網民大呼認不出來，批評她臉部五官不自然，引來整容疑雲。（微博圖片）

事實上，近年徐嬌曾多次被質疑整容，19歲的她於2017年出演節目《深夜食堂》時被指臉部過份飽滿，翌年參加《我就是演員》時卻突然臉頰凹陷，老氣十足的臉蛋令人難以相信是20歲少女的模樣，亦因為她的外貌於短時間有巨大差異而引起網民關注。

19歲的徐嬌於2017年出演節目《深夜食堂》時被指臉部過份飽滿。（微博圖片）

她於翌年參加《我就是演員》時突然臉頰凹陷，令人難以相信是20歲少女的模樣。（微博圖片）

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