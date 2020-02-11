【武漢肺炎】梁凱寧任開電視抗疫節目主持：希望解答到市民嘅疑惑

武漢肺炎疫症在香港持續惡化，至今香港確診個案錄得超過40宗，為了讓市民了解更多正確的抗疫資訊，繼TVB及ViuTV分別開設武漢肺炎的特備節目外，香港開電視亦準備在清談節目《開嚟見我》中加插抗疫資訊環節，並由前新聞主播梁凱寧（Maggie）擔任主持。

梁凱寧除了是《開嚟見我》的主持之一，亦將擔大旗擔任節目中的抗疫資訊環節《凱寧教室「抗疫篇」》的主持人。（Instagram：@maggieleung0722）

Maggie今日（11日）在Instagram公布更多關於新環節的消息：「因應武漢肺炎在本港持續蔓延，香港開電視77台將由24/2星期一起，星期一至五晚，於《開嚟見我》節目中加插新環節——《凱寧教室「抗疫篇」》！我哋將會訪問醫護及專業人士，為市民提供最新抗疫知識及建議！」

《凱寧教室「抗疫篇」》將於2月24日起，逢星期一至五晚於開電視清談節目《開嚟見我》中播出。（Instagram：@maggieleung0722）

為了能更清楚了解現時市民面對疫情的最大疑惑，Maggie透過Facebook和Instagram兩個社交平台採集網民對新型冠狀病毒的疑問，並表示屆時將會一一在節目中解答，希望幫助到更多市民的疑惑。果然很快網民就一呼百應，踴躍留言講講自己最希望知道的抗疫資訊。

Maggie透過Facebook和Instagram兩個社交平台採集網民對新型冠狀病毒的疑問。（Instagram：@maggieleung0722）

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