「日版王祖賢」濱邊美波新劇《僞證破解家》　萌爆表情俘虜觀眾心

被譽為日本新生代女演員中最具潛力的明日之星、現年19歲的濱邊美波，因激似香港元祖女神王祖賢而有「日版王祖賢」的稱號。但除了擁有出眾的氣質和外貌，出道8年的她亦甚有觀眾緣，更獲各地網民大讚實力與顏值兼備，近年亦憑《我想吃掉你的胰臟》、《狂賭之淵》和《大奧 最終章》等作品人氣登上巔峰。單單是2019年，她一共主演四部電視劇和三部電影，產量驚人。

濱邊美波因激似香港元祖女神王祖賢而有「日版王祖賢」的稱號。（Instagram：@always_minami）

王祖賢是香港元祖女神。 （網上圖片）

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濱邊美波與實力派男星安田顯主演的劇集《僞證破解家》（アリバイ崩し承ります）已於上周六（1/2）首播，故事改編自榮獲「2019本格懸疑小説・BEST10」第一名、大山誠一郎的同名小説《僞證破解家》， 內容講述美谷時乃（濱邊美波飾）繼承祖父衣鉢並經營了一家遠離市中心的鐘錶店，除了修理鐘錶，好奇心爆棚的她還會以每次5000円的價格破解和時間有關的不在場證明；而在鐘錶店內住了一位被調職的警察察時美幸（安田顯飾），由於得知時乃擁有名偵探能力便請她破解僞證，齊齊為案件帶來突破性的進展。

濱邊美波與實力派男星安田顯主演的劇集《僞證破解家》（アリバイ崩し承ります）已於上周六（1/2）首播。

濱邊美波曾在訪問中表示完全不介意扮醜演出，自言很適合做出超誇張的表情和演技，更笑指自己的羞恥心比較低，因此在《僞證破解家》可以見到她表情多多，更有破格的出浴鏡頭！

濱邊美波食相搞笑。

濱邊美波飾演鐘錶店承繼人美谷時乃。

《僞證破解家》逢星期六晚上播出，想緊貼濱邊美波首度以主角身份，參演朝日電視台的電視劇，香港劇迷可於同日深夜，透過「黃Viu煲劇平台」免費收看。

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