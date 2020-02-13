【究竟食咗乜】黃秋生初嚐大媽製「處女意粉」：想像佢哋12歲嗰陣

《究竟食咗乜》（12/2）一集，黃秋生與名廚張錦祥（Ricky）就到訪了意大利著名的意粉小鎮Gragnano，參觀唯一一間堅持人手製造的螺絲粉工廠。行程中，工廠話事人除了帶他們參觀拍攝螺絲粉由原料到製造的過程，邀請落手搓麵條外，更向他們介紹廠內的意大利大媽女工。

黃秋生好堅持要自己整。（電視截圖 / ViuTV《究竟食咗乜》）

節目中，工廠話事人就表示女工們大部份都由12、13歲開始學習整麵條，一直工作至現今40至50多歲，所以大部份都認識了很久，又謂工廠的螺絲粉由於是人手製作，所以都大小、粗幼和口感都不一樣，十分有層次感。秋生聞言，就提議：「點解唔分開一包係Maria做嘅，一包係Janet，一包係Sophia嘅咁樣？」更開黃腔道：「（可以）想像一下佢哋12歲嗰陣個樣係點吖？Virgin Spaghetti（處女意粉 / 初次製作意粉）吖！」

Virgin在英文中，除了解作「處女」，也有「未加工的、初榨的」的意思，不過秋生哥就很明顯是正在開黃腔。（電視截圖 / ViuTV《究竟食咗乜》）

整完螺絲粉，之後就要煮！意粉工廠老闆娘還親自下廚炮製蕃茄芝士手工螺絲粉，秋生更大讚：「彈到好似橡筋咁樣，我從來都未食過呢個意粉質地。」食完之後，Ricky又「唔執輸」煮了一碟香港風味的海鮮螺絲粉，還用上了由香港帶過去X.O.醬，可惜秋生哥還是覺得老闆娘技高一籌。