【究竟食咗乜】黃秋生遠赴意大利搵食　正宗Pizza加菠蘿係死罪？

《究竟食咗乜》為影壇大哥黃秋生和名廚張錦祥（Ricky）合作主持的飲食節目，直接點說就看他們到意大利「食好嘢」。開播首集，就已經熱爆了整個網上討論區，不少網民更投訴節目只播半小時，完全「唔夠喉」。雖則說秋生哥是節目的亮點，但其實節目也講到不少意大利傳統食物的小知識。例如第一集就解釋了：為甚麼在披薩（Pizza）（或者稱薄餅）上加上菠蘿是一件不可饒恕的事。

黃秋生好專心學整Pizza。（電視截圖 / ViuTV《究竟食咗乜》）

講到香港人最愛的食物，Pizza應該是排行頭10位之內。之不過，最傳統的Pizza就一定是位於發源地的意大利拿坡里Pizza，而Pizza就只會用上麵粉、水、鹽和酵母搓出的餅底，再加上水牛芝士（Mozzarella）、蕃茄醬、羅勒葉（Basil）以及特級初榨橄欖油（Extra Virgin Oil）而成。

當地有專教人整拿坡里Pizza的學校。（電視截圖 / ViuTV《究竟食咗乜》）

第一集撮要：【究竟食咗乜】黃秋生赴意大利炮製人肉叉燒包 搓麪團攰到皮都甩

對於正宗拿坡里Pizza，當地更有「拿坡里薄餅協會」規定，麵粉糰必須重180g至250g之間，並經指定的發酵程序、面積在28-30cm之間、高度為2cm、口感需鬆軟有彈性，可以摺成一本小書本形狀、爐火必須使用柴爐，而且溫度需控制在攝氏430-480度，60至90秒內把薄餅烤好等一系列超嚴格準則。

食Pizza要摺起食。（電視截圖 / ViuTV《究竟食咗乜》）

來到正題，為甚麼意大利人會因為Pizza上有菠蘿而抓狂呢？其實有典故說，十九世紀末曾有一名麵包師傅造出了第一個Pizza，後來更為進貢予當時的意大利瑪格麗特王妃而用上了番茄、羅勒葉、水牛芝士，代表國旗紅、綠、白三種顏色，並獲命名為「瑪格麗特披薩」（Margherita）。

意大利人聽到Pizza加菠蘿就話係「不可饒恕」。（電視截圖 / ViuTV《究竟食咗乜》）

不過當地拿坡里的市民的答案就更為簡單：「因為水果和芝士、蕃茄的味道不搭」、「這是美國口味，不是意大利的」、「意大利Pizza是濕的」，情況大概就有如「雞蛋仔中間夾着一球雪糕再加朱古力醉」一樣，雖然好食但又有說不出的違和感吧。