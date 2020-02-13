【誰是被害者】張孝全演台版《法證先鋒》　屍體死法恐怖尺度極大

Netflix今年致力發展亞洲市場，除了購入不少日韓劇集節目，亦製作了受歡迎的華語劇。繼《罪夢者》之後，Netflix宣布全新犯罪懸疑劇《誰是被害者》（The Victim’s Game）將於4月30日上架，大家又可以欣賞男神張孝全的精彩演出！

《誰是被害者》由張孝全、許瑋甯和王識賢主演，三人分別飾演法醫、記者和刑警等角色，劇情主要講述不擅於交際的法醫對於證物的分析有獨具天賦，在調查一宗撲朔迷離的恐怖連環殺人案時，竟發現案件牽涉到失聯多年的女兒，為了隱瞞在警局工作的同事及私下查明真相，決定偷偷竄改證物，並與記者徐海茵合作，但這些反常行為卻引起刑警的注意。

劇集將於4月30日上架。（Netflix圖片）

而劇中的受害人的死法都各有蹊蹺，有墜橋碎裂、跪坐焦屍，更有令毛骨悚然的「王水溶屍」等，畫面尺度非常大，絕對適合勇於挑戰懸疑驚悚題材的劇迷追看！

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為求呈現命案的寫實程度，今次劇組特別邀請到曾獲金鐘獎的美術團隊及特殊化妝師合作。儘管畫面有多驚嚇，美術團隊與化妝師的細緻技巧成功打造出的超逼真案發現場，成功創造了過往台劇未出現過的尺度。另外，《誰是被害者》的製作班底也不容忽視，由電影《紅衣小女孩》系列的曾瀚賢擔任監製，而導演則是《人面魚：紅衣小女孩外傳》導演莊絢維及《目擊者》副導演陳冠仲聯手執導。

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