【矚目配角】馮素波讚古天樂成名後不忘本：佢照顧同行每一個人

馮素波波姐由童星出道，入行逾七十載，認識圈中人無數，但要講到與其特別有淵源的，一定是古天樂，她說：「當年拍戲我只知道這個是古天樂，是一個新人，我知道公司投資了很大的資金去捧這個新人，我便很有幸，選了我做金花婆婆。」當年正在拍攝95年版《神雕俠侶》，波姐與古天樂有一場外景戲，他們就這樣結下第一次緣份。

95年版《神雕俠侶》，古天樂飾演楊過。（網上圖片）

趕埋位不忘身邊人「我件羽絨你拿去蓋」

波姐指當時自己坐在外景車裡，那一晚很寒冷，古天樂向著她走過來，當時古仔做了一舉動，令波姐覺得他是一位很疼愛他媽媽或者很敬老的人，波姐說：「他拍拍吓戲走過來，話：『波姐，我開張檯給你睡呀，我件羽絨你拿去蓋吧，不然你睡在這會冷。』我說留給你自己坐吧，他說我現在要埋位沒時間坐了；他說坐著又會冷，着我的衣服吧，我說你小心自己冷，他說我都沒得穿件羽絨，因為要埋位。」雖然只是短短的小插曲，卻讓波姐對這位年青人留下了印象。

波姐對古天樂第一印象是一位敬重老人家的人。（梁碧玲攝）

TVB當年仍是黃金時期，藝人多不勝數，合作一部劇後，可能要隔頗長時間後才能再碰面，不像現時幾套劇就撞演員。波姐與古仔第二次結緣，已經是兩年後拍《美味天王》的時候。波姐說：「我記得古天樂很白淨，很多鬚根。當時廠裡關了燈放食飯，我只見到有個人叫我去吃飯，誰叫我去呢？行到去才知道那人是古天樂，我說你為甚麼這麼黑？他說因為鬚根白拍時裝不好看，沒得遮掩廢事塗那麼多粉，所以他自己去曬燈。」

白淨時期的古天樂。（網上圖片）

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波姐勸古仔要理財謹慎

這一次是在TVB廠內相遇，而在《美味天王》裡他們還試過一起拍外景，以前無綫如果拍外景的話，很多藝人會等外景車接自己收工，波姐也不例外。當她在等外景車時，古仔走過來問波姐要去哪裡，波姐指：「我說我出中環，他說跟我車吧，便上了他車。那時他駕新車，那些皮還有一陣味，我說嘩！買新車呀，他說：『是呀，波姐，我快要離開TVB了。』我說你都做主角了，捱得這麼辛苦你便走？他說，我有個老闆看得起我，他投資給我讓我拍電影 ，給我做導演。」

當時波姐有點懷疑，古天樂在TVB還未拍夠十套劇，怎出去做導演？她更半訓話古仔，指一有人投資給你你便買新車，不應該太奢侈，要得老闆信任你才好，不要一有環境便這麼奢侈。換著一些心高氣傲的人，可能已經不服氣了，但古仔卻虛心表示知道了，更指自己會好好地發展，完全當波姐是一位良師。後來古天樂果真的在電影界闖出一片天，成為金像獎影帝。

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相信波姐也沒有想到，後來古天樂能闖出如此成就。（梁碧玲攝）

多年後再結電影緣 古仔升呢古老闆

雖然古天樂離開了TVB，但不代表他跟波姐的緣份就此終結，不過卻相隔了十八年。「有日有個製片打電話給我說現在有個電影，《五個小孩的校長》有個角色想找你做兩日，我說好，他只是說做楊千嬅的媽媽。」當時波姐並不知道古仔也有份演這部戲，直到去到片場，離遠看見古天樂，當年的小伙子已變成人人口中所叫的「古老闆」，「我不知道應該叫他甚麼，後來埋位他坐在我對面，他又沒有跟我笑、點吓頭，我個人就是忍不住，我說我應該是不是叫你古老闆 ，還是叫你古先生？或古仔呢？他說你舊時叫我古仔便叫我古仔。」

波姐對當時的古仔相信有點陌生。（梁碧玲攝）

這份尊重令波姐覺得這個古仔的確沒有變，即使成名後也不會擺出架子，碰巧波姐當時有位監制朋友有個計劃，希望想我找些藝員去說些做人爸爸的事，她便膽粗粗請古仔幫忙，波姐回憶說：「古仔話這東西幫不到你，因為我都未有仔，他問我近期有甚麼在做，我說沒有，有時就唱吓歌，幫人做吓嘉賓，自己開吓有主位的演唱會。」當時古仔竟然說開騷記得通知他，指希望有這樣機會，如果自己在香港便去聽波姐唱歌，當時波姐並沒有他的聯絡方法，古仔便叫她直接打去公司找他就可以了。

波姐開演唱會，古仔同李若彤都有撐場。（圖片：大會提供）

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直到《五個小孩的校長》首映那晚，古仔看見我在觀眾席那邊找入口，便向我招手，接著便跟著他行紅地顫，原來波姐並不知那晚有記招，當眾人走向記者群，她卻直接拿飛入場了。散場後，波姐打開電話卻發現大量留言，原來古仔一直在打電話再她，問她記招為何不上台。「我就真的不好意思，我便照那電話打回去，真是他。知道我們有記招嗎？我說我不知道，製片叫我來拿票入場看戲我便進場，他說：『哼！同事竟然這樣對你，不行，你不可以這樣，你留起我這個電話，你以後有甚麼事便通知我，你有事便短訊我，我這電話看不到照片聽不到錄音的，你只用短訊就可以。』他說你記住了，你有甚麼需要記得找我。」

自此，每次古仔收到波姐的短訊一定親自打電話回覆，波姐想他買點演唱會飛，古仔便會買些票交去他公司，因為他有一群義工帶很多老人家，票分配好便由他們帶老人家來聽我的演唱會。波姐說：「我覺得他真的很尊重，好像六叔很注重這一行，很睇這一行的人，因為在這些一、二百張票來說，對他不是一個問題，對於我們來說就是一個不錯的幫助，而且有些朋友買了票都要找人來看，還有我有時有些朋友買了票我還要找租旅遊車去接人出來，但他有個基金他全解決，這個是我很多謝他。」波姐指不知道古仔為什麼會對她那麼好，但她卻不會以古天樂的名字作招徠，只是覺得這位當年的後生仔，即使成名後也不忘初衷，很是難得。