雨僑情人節公布懷孕喜訊　羅力威由零開始為老婆學識下廚

雖然香港正受武漢肺炎肆虐，大家都活在疫情的陰霾之下，但娛樂圈接連傳出好消息，繼昨日楊怡和羅仲謙宣布懷孕消息，結婚兩年的羅力威與老婆雨僑亦趁情人節公布喜訊！

恭喜羅力威和雨僑即將榮升爸爸媽媽！（IG截圖／avabibu）

雨僑在IG貼上與老公的合照，二人把手放在雨僑的腹部上，留言說：「祝各位情人節快樂！🌹 兒女是耶和華所賜的產業；所懷的胎是祂所給的賞賜。（詩127: 3） 感謝主賜給我們這個寶貴的小生命❤️ 不知道你會比較像爸爸還是媽媽呢？」另外加上一張二人的童年照，超級sweet！恭喜晒兩位準父母！

愛妻號羅力威對於老婆懷孕非常緊張，除了開工外都陪實太太，不過因為疫情問題，兩公婆都甚少出門，一出門都非常小心，Ava 說：「呢段時間都無乜出過街，依家更加少，都係檢查先出去診所，口罩眼鏡洗手都基本，老公會戴手套負責㩒𨋢開門等等；同之前最大分別係我老公依家煮飯，佢真係完全唔識嘅，我啲師奶教人煮飯係斷估㗎嘛，啲份量、次序講到唔清唔楚，結果都係自己受番，不過佢好努力，進步咗好多，依家都唔差。」

對於即將做爸爸，羅力威表示非常感動，覺得BB是自己最大的禮物，仔女都沒有所謂。由於近日疫情嚴重，阿威亦難免擔心：「好擔心啊，但老婆呢段時間都好堅強，好叻，而我都盡大的能方去照顧太太，幫忙處理家中大小事情，例如煮吓飯，煲湯，整吓糖水咁，最緊要太太開心同希望平安健康。」作為音樂才子的羅力威更表示BB會成為他的全新音樂靈感，想將來寫歌給他及歌頌媽媽的偉大。