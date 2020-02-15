【武漢肺炎】TVB學霸自費派口罩予基層　劉思希：幫到人就幫咗先

近來「武漢肺炎」肆虐，確診數字日漸上升，日前更出現第一宗死亡個案，加上市面上的口罩供不應求，甚至出現炒賣的情況，搞到人心惶惶。周五（14日）適逢情人節，《愛．回家之開心速遞》中飾演「楊洋」的劉思希就自費訂了三箱口罩，並到天水圍派發口罩予基層市民。

劉思希派發口罩期間被市民認出，並一起合照。

劉思希談到因為有朋友在其他國家從事醫療方面的工作，比較容易訂購口罩，於是便請他們幫忙訂購 ，又自費安排速遞來港；她又透露原來前段日子已經訂過一次，可惜寄失了，這次口罩才成功達陣：「喺外國訂返嚟其實真係貴，全球嘅口罩價格都上升，冇辦法用以前嘅價格去訂購；雖然自己Afford得到，但係一啲基層就未必捨得用幾百蚊去買一盒口罩，如果係一家人每人每日用一個開支都好大，所以希望可以幫到啲有需要嘅人。」至於自己的口罩存貨量，劉思希就說自己和家人大概還有一個月的口罩量：「我冇擔心自己住先，幫到人就幫咗先。」

聽到派發口罩的消息，市民紛紛前往排隊，現場很有秩序。

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劉思希一大早就到天水圍某廣場，希望在早上長者出沒的時間派發；近來天氣不穩，劉思希亦有過擔心，但也許是天公造美：「去到Set好個場就放晴。」他們起初還遭到廣場保安的阻撓，但知道他們的來意後，甚至主動提出幫忙，令她喜出望外：「佢哋叫多啲保安出嚟幫我哋安排、維持秩序。」雖然曾經擔心會發生混亂的情況，幸好一眾市民均十分守秩序。

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劉思希有談到派發口罩期間最難忘的是見證香港人守望相助的精神，她看到一對公公婆婆一起排隊， 便派發了兩份口罩給他們，誰知道公公說：「唔使啦，我哋一家人攞一份就可以！」這些小細節令劉思希倍加感動：「社會都應該要係咁 ，如果多啲好似呢位公公咁嘅人，就可以解決到物資短缺嘅問題！」在派發口罩期間，市民亦漸漸認出劉思希是《愛．回家之開心速遞》中的「楊洋」：「啲人望望下我話好熟面口，又話要同我影相，感覺好開心、好溫暖。」 劉思希又透露自己還訂購了一批搓手液，有望於下月頭到港，順利的話希望可以再派發予大眾。