【情人節】黃美棋貼相曬命　男友送當今最強禮物：唔係搶返嚟！

一年一度的情人節又到了，換着是平時，男朋友們一定會準備鮮花及禮物，以換取佳人一笑；可是如今「武漢肺炎」肆虐，市面上口罩、紙巾、酒精消毒液等防疫用品供不應求，所以女士們情人節想收到的禮物亦有所變更。有調查顯示，30%的女性以實用為主希望收到口罩及酒精消毒液作為情人節禮物，其次有18%的女性希望收花，而黃美棋（Meiki）的男友鍾健威亦很有心思地準備了另類情人節禮物。

根據調查，在武漢肺炎肆虐的情況下，女士們情人節想收到的禮物變成了口罩及酒精消毒液。（Instagram／@leungpakkin）

黃美棋今日（14/2）在社交網站上載一張手捧着「廁紙花」並露出甜美笑容的照片，並寫道：「史上最強情人節花束—— 廁紙花，仲要有我成個人咁高！我想講佢竟然諗到用之前買落嘅廁紙放上盞燈到……自製呢個又實用又香嘅花，係真係好驚喜！」可見有時候送禮物心思更重要！

之後，黃美棋又慨嘆買不到紙巾：「呢個時候收到廁紙真係好實用！廁紙我哋唔係搶返嚟㗎，之前特價嗰陣買咗條，而家想買都買唔到！」這份特別的情人節禮物引來眾星紛紛稱羨，林奕匡留言：「Money can't buy love, nor can it buy 廁紙」，而林淑敏就大玩食字：「執紙之手，與紙偕老」，至於連楊潮凱也說：「嘩！好浪漫呀！」最後，黃美棋不忘祝大家情人節快樂！

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