【情人節】黃美棋貼相曬命　男友送當今最強禮物：唔係搶返嚟！

一年一度的情人節又到了,換着是平時,男朋友們一定會準備鮮花及禮物,以換取佳人一笑;可是如今「武漢肺炎」肆虐,市面上口罩、紙巾、酒精消毒液等防疫用品供不應求,所以女士們情人節想收到的禮物亦有所變更。有調查顯示,30%的女性以實用為主希望收到口罩及酒精消毒液作為情人節禮物,其次有18%的女性希望收花,而黃美棋(Meiki)的男友鍾健威亦很有心思地準備了另類情人節禮物。

根據調查,在武漢肺炎肆虐的情況下,女士們情人節想收到的禮物變成了口罩及酒精消毒液。(Instagram/@leungpakkin)

黃美棋今日(14/2)在社交網站上載一張手捧着「廁紙花」並露出甜美笑容的照片,並寫道:「史上最強情人節花束—— 廁紙花,仲要有我成個人咁高!我想講佢竟然諗到用之前買落嘅廁紙放上盞燈到……自製呢個又實用又香嘅花,係真係好驚喜!」可見有時候送禮物心思更重要!

之後,黃美棋又慨嘆買不到紙巾:「呢個時候收到廁紙真係好實用!廁紙我哋唔係搶返嚟㗎,之前特價嗰陣買咗條,而家想買都買唔到!」這份特別的情人節禮物引來眾星紛紛稱羨,林奕匡留言:「Money can't buy love, nor can it buy 廁紙」,而林淑敏就大玩食字:「執紙之手,與紙偕老」,至於連楊潮凱也說:「嘩!好浪漫呀!」最後,黃美棋不忘祝大家情人節快樂!

點擊圖輯睇美棋BB靚相~