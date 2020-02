黃心穎(Jacqueline)在去年四月「安心事件」後避走美國8個月,12月高調返港後不時於個人社交媒體分享近況「試水溫」。近日「武漢肺炎」肆虐,香港確診數字日漸上升,日前更出現第一宗死亡個案,疫情越來越嚴峻,加上市面上的口罩嚴重供不應求,市民需要捱炒價,甚至排通宵購買口罩。黃心穎到日本滑雪亦不忘前往藥妝店掃口罩,她寫道:「我相信好多人的旅程都變成這樣。Just want you to know, you are not alone, don t panic.」