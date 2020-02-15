【中國剩女】美國PBS紀錄片　揭現代女性面對婚戀所受壓迫

近日，美國PBS（Public Television Service）推出了一套紀錄片《中國剩女》，對於很多女性來說，可能單是看這個名字已經覺得反感，但它並非是催婚或者侮辱女性，而是呈現了現代女性面對婚戀所受到的壓迫。

片中講述了三位女性，分別是律師Huamei，電台DJ Xumin，以及一位大學老師。

印象最深的要數來自山東濱州無棣縣大山鎮的Huamei，出生農村，34歲，是北京一間香港律師事務所的律師。家中有5姊妹，而她是最出色的一個。影片一開始播放的是她去婚戀平台「世紀佳緣」的畫面，她對咨詢師說「我可能要求比較高」，這個「要求高」指的是什麼呢？

受過良好教育，尊重女性，包括家務分配。

說到底，這其實是最基本的要求。咨詢師繼續問到：「你之前談過戀愛嗎？」「兩次」Huamei回答，分開的原因很簡單：「對方不做家務」。咨詢師並沒有繼續和她討論這個問題，而是對她說：「第一你不是美女，然後年紀真的很大了，你就不要想著自己狀態很好了……就算生孩子你都算高齡產婦了。」總言之就是「你都30幾歲了，有人要就不錯了，還提那麼多要求」。此時Huamei提出「如果我選擇不生孩子呢？」接下來這位咨詢師的話實在令人震驚：「走進婚姻不能選擇不生孩子」

對Huamei而言，感情是寧缺毋濫，她要的是愛情，而不是為了結婚而結婚。她說：「當女性到了一定的年紀，如果沒有結婚，似乎任何人都可以來嘲笑你。」這個「任何人」就包括她的家姐，讓她的侄子姪女稱呼她為「光棍姨」，甚至還提議她與村裡一位年紀很大的「老光棍」結婚。（視頻截圖）

回到家鄉，Huamei面對的又是父母、家姐的施壓。父母一直很支持她的學習與事業，但也為她的婚姻操碎了心。Huamei問爸爸：「結婚有什麼好處？」爸爸只是答「不是好處不好處，就是應當結婚的年齡。」言語之間更不停拉低現代女性的地位：「你想找一個比你優秀的人，比你優秀對你無興趣，你太不正常了。」姐姐更是呵斥她如果不結婚生子，大家會怎麼看待他們家？怎麼給父母交代？「不結婚就是判刑，不結婚再幸福也不叫幸福！」此起彼伏的責備聲，Huamei淚流不止。

在北京相親角的一幕，Huamei與一位老人家交談，對方得知她是律師以後，覺得她是學法律的，太過厲害，怕家人受到傷害：「拿你的法律我就完蛋了」，不願再與她多說。這種愚昧無知的見解，不禁令人覺得，這是否在影射「優秀的女性很難找另一半？」（視頻截圖）

在影片接近尾聲時，Huamei將她所有的情緒都發洩了出來，無論身邊的人如何勸說，她始終堅持做自己，但任由她頑強抵抗，迎來的卻是千軍萬馬，要不停地，不停地戰鬥，Huamei泣不成聲。

「好端端的日子過成這個樣子，就是因為不結婚的問題，過著一種戰鬥的生活，逃亡的生活。」

一番話語隔着屏幕都令人覺得窒息。既然無法改變社會，唯有改變自己，Huamei最終決定前往夢想之地法國攻讀碩士。

Huamei抽泣著描述自己的現狀，無論她如何抵抗那些質疑她單身的話語，但始終「寡不敵眾」，她感到崩潰、窒息。幸運的是，她為自己找到了前方的路。（視頻截圖）

回到家鄉告別親人，父母與家姐沒有再提起結婚的問題，媽媽叮囑：「有事不要找當地的陌生人，要找警察」；姐姐認真地說：「如果沒有錢就告訴我」，而爸爸也對她道出肺腑之言，當時又生了一個女兒，遭到眾人嘲笑，但爸爸堅定地說：「我這個女兒一定比你的小子強！」他感慨道：「我的願望實現了！」不停重複「你為我爭光，你確實為我爭光……」

臨走之際，爸爸為Huamei放了一串鞭炮，似乎對一切都已經釋懷。雖然Huamei口口聲聲說「我就留在法國了」，但此刻她所有的不捨都湧上心頭，眼中飽含熱淚。（視頻截圖）

第二位來自北京的電台DJ Xumin畢業於中國傳媒大學，28歲，她的問題在於「她的母親」，原生家庭過份干涉她的情感，曾經因為父母的原因，導致她分手，或者相睇不成功。Xumin之所以如此聽話，源自她小時候的經歷：「兩、三歲的時候，我在大街上，我不聽話我媽就走了。」

Cap：Xumin因為父母對自己感情的過度干涉，產生了很大壓力，因此找了心理醫生咨詢。（視頻截圖）

但是，Xumin難道沒有同媽媽交談過嗎？有，兩人在吃飯的時候，Xumin對媽媽說：「你太強勢了，什麼都管，不尊重我們（Xumin同爸爸）。」不過，媽媽並未同Xumin探討，而是終止了對話。

面對未來，她依然很茫然。

Xumin的媽媽基本上是拒絕溝通，她始終認為自己的是對的。（視頻截圖）

最後一位是40多歲的大學老師Gai Qi，與前面兩位不同的是，她正在發展一段姊弟戀。其實她的條件比對方好很多，出身於書香世家，儘管知道兩人「不門當戶對」，以及「兩個人的關係或者婚姻的穩定性跟年齡並不是直接相關」，但依然會擔心自己的年紀會為男方以及他的家人帶來困擾，而男方也對此直認不諱，幸好，兩人如願以償地步入了婚姻殿堂。結婚當日，Gai Qi臉上並沒有過多喜悅的表情，總之一切看上去都是為了結婚而結婚，然後快速生子。

Gai Qi看上去更似是為了結婚而結婚，可能就如她自己所講「婚姻是需要妥協的」。（視頻截圖）

在女性主義的課堂上，有學生問Gai Qi：「你為什麼言語之中會對婚姻透露出它是一個成功的結局？」她回答到：「我只是說階段性來看，我現在很快樂，在我沒有結婚之前，我的生活很有趣，很豐富；結婚之後，生活沒有那麼有趣了，很多時候真的很無聊，但是……更幸福了，更美好了一些。」

Gai Qi說自己從來沒有「happy ending」的期望，是一個活在當下的人。（視頻截圖）

其實三位女性自身條件都非常優異，但在婚戀方面卻不斷遭受親人的打壓，當中不難看出，社會對於年近30及以上的單身女性充滿「惡意」，否認她們自身擁有的一切，反映的是如今的一個社會現象。這套紀錄片中對於大齡單身女性的一些觀點令人作嘔，但卻是非常現實，非常赤裸裸。然而，通過這套紀錄片，也希望引起大家關注以及反思，警醒當代女性不要被社會綁架、道德綁架，要堅決反抗迂腐陳舊的枷鎖，自己的生活要自己主宰！