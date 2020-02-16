【梨泰院Class】朴敘俊「小鮮肉」員工登熱搜　變身露肩長髮美女

除了由玄彬及孫藝珍等主演的韓劇朴《愛的迫降》熱播外，有朴敘俊、金多美及權娜拉等出演的JTBC韓劇《梨泰院Class》同樣非常受歡迎，在同時段的競爭下，周六晚（15日）播出的第６集，錄得最高全國11.6%的收視。第5集播出後，在朴敘俊酒館中打工的「馬賢伊」（李珠英飾）更快速登上熱搜榜。

由演員李珠英飾演的「馬賢伊」一角登上Naver熱搜榜，何解？先講講劇情。故事講述，馬賢伊在朴敘俊經營的酒館中，擔任廚師長，為了做變性手術而拼命賺錢，她在劇中以短髮的中性形象出場，帥氣程度直迫一眾小鮮肉演員。而第5集講到，趙伊瑞（金多美飾）等人去到夜店後遇上一位長髮及腰，小露香肩，身材頗為姣好的女生，不少男生上前搭訕，可是當這位女生轉身後，眾人發現對方就是每天在酒館中朝夕相見的馬賢伊，這時她才公開的自己是變性人的身份。

「馬賢伊」這個長髮造型令網民非常驚訝！（ACE FACTORY）

按圖睇長髮版「馬賢伊」：

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1992年出生的李珠英，自2016年出道後，幾乎都以短髮的中性形象示人，最長也只是留過及肩的長度。因此馬賢伊長髮的造型公開後，馬上成為網上熱話，不少網民都驚艷她的美貌。李珠英亦曾出演韓劇《舉重妖精金福珠》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》及電影《協商》等作品，雖然一直擔任配角，可是相信這次關注度大增後，之後也更多機會在熒幕上見到她。

李珠英出道後幾乎都以短髮的中性形象示人。（ACE FACTORY）

其實李珠英身材亦相當不俗！