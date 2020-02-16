《想見你》結局將解開4大謎團　誰是穿越第一人誰是Final Boss？

中視、衛視中文台劇《想見你》最終回倒數，長達3個月來，網友隨著劇情燒腦當柯南辦案尋找蛛絲馬跡，大結局依然有4大謎團待解，黃雨萱、李子維（柯佳嬿、許光漢分飾）能否走到最後，莫俊傑的助聽器之謎懸而未決，男女主角在橫跨20年環環相扣的時空迴圈裡，會不會回到起點互不相識的時候？今晚（16/2）將揭曉。

《想見你》劇照

該劇主要演員柯佳嬿、許光漢、施柏宇、顏毓麟，隨著劇情推展，施柏宇飾演的莫俊傑是唯一沒有經歷穿越的「想見你」成員，命案現場遺留的助聽器，一直被網友視為編劇埋下的伏筆，「陳韻如之死」究竟和莫俊傑產生多大關聯，小年夜那晚到底發生了什麼事？是該劇未解的2 大謎團。

「想見你」劇情無敵燒腦，片頭片尾更藏有許多「魔鬼細節」，有網友解析，紅黑金魚代表柯佳嬿一人分飾二角的黃雨萱、陳韻如，教室走廊、泳池、隧道都有「穿越」的意涵，照片繩也隱喻著「時間軸」，黃雨萱與高中生的李子維、莫俊傑走廊擦身而過，到底男女主角最終能不能走到最後，也是粉絲關心重點。

該劇情節藉著莫比烏斯環的啟動，進入環環相扣的迴圈，主要演員們憑著一股深切的思念或執念，跨越時空改變事件，但究竟誰是第一個穿越的？陳韻如是不是全劇大魔王，魔化程度超越變態醫生（顏毓麟飾演）？會不會最後男女主角回到誰也不認誰的時候？這又是一個大結局待解謎團，網友期待結局別爛尾，導演黃天仁給答案：「結局代表故事最後一塊拼圖，有些地方需要留給觀眾去想像，『想見你』這個拼圖的最後一塊，應該是觀眾。」

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