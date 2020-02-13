《想見你》變態醫生獲讚有黃秋生Feel　與許光漢拍攝齊遇靈異經歷

台灣奇幻愛情推理劇《想見你》播出後獲熱烈迴響，一集比一集精彩。接近大結局，參演演員人氣大漲，在劇中飾演變態反派的顏毓麟6日與導演黃天仁一起受訪，大吐幕後秘辛。顏毓麟透露，一場以陰沈眼神盯著鏡頭，再緩緩露出詭笑的一幕，因眼睛用力過度，拍完直接生眼挑針，過程中更有不少靈異事件，入戲程度令人毛骨悚然，連導演都大讚他：「就是下一個黃秋生了吧！」

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戲中，顏毓麟演出班長、心理醫生二角，難度最高的則是在桃園廢墟拍攝的一場戲，透露因當地氣氛陰森，當演出關鍵戲時，突然感覺被一股無形力量「鍊住條頸」，直呼：「當下好像有人阻止我不要把那些話講出來！蠻害怕的」但事後想想，卻認為無形中也幫助他，更進入角色情緒。同時不只有他，許光漢開車爆胎、劇組發電機出問題，燈光忽明忽暗，花了兩三次才修好，眾人在事後特地跑去拜拜，顏毓麟笑稱：「中式、西式（指祈禱）都拜了。」

雖然戲裡他做活體標本、看着陳韻如（柯佳嬿 飾）的照片意淫等變態行徑，但劇中許光漢飾演的李子維曾深情畫下陳韻如雨中奔跑背影，真實的景象其實發生過在顏毓麟身上，提到曾苦等分手女友回頭，靠畫像默默等待1年多，被問真實生活做過最瘋狂的事，他笑稱：「挽鬍，知道挽面吧，因為鬍子長太快，一天要刮兩次，乾脆連根拔起。」

顏毓麟演技大噴發，不少網友讚：「可以敲金鐘了！」無論獎項或面對Facebook粉絲人數暴增，他平常心以對，表示：「沒有想那麼多，順其自然就好。」聊到和戲裡相似處，自曝某天在家裡的陽台意外發現竟有「兇器」：「盆栽、石頭」，讓他覺得很有趣，而近期身邊的人也入戲到對他說：「不知道你有這一面，好可怕喔！要離你遠一點！」幸好女友至今未追劇，角色如此變態，他也認為：「她還是不要看好了！」

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