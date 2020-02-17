【小明星大跟班】日本男「不做家務率」高　要睇電視講一個字就得

現代社會追求男女平等，也續漸有「全職爸爸」出現，不過原來有地方的人依然抱「男主外女主內」的觀念。日前台灣綜藝節目《小明星大跟班》中，節目組邀請了幾個地方的嘉賓分享，比拼「世界之最」，當中「不做家事的老公最多」的就是日本，雖然結果不意外，不過嘉賓的分享，也令人感到太誇張了！

日本就是讓主持毫無懸念地拿下第一名。（Youtube影片截圖）

來自日本的「夢多」分享︰「不做家事是我們的傳統」，更說︰「這個是我們江戶時代來的SOP（意指︰標準作業程序），所以改變不了。」雖然他本人也會在假日幫忙煮飯，不過超誇張的例子也是有很多，特別是在九州多大男人，夢多跟的一對夫婦朋友兩個都很熟，有一次到他們家，老公還未回家，老婆就一直在很忙，忙着給小孩餵奶、煮飯、又會幫夢多倒酒招呼他等等。

來自日本的嘉賓說︰「不做家事是我們的傳統」。（Youtube影片截圖）

之後她的老公回到家一坐下，一句話也沒說，老婆已拿啤酒小菜給他，然後老公說了一句︰「喂！」老婆就立刻聽懂了，回說︰「你要看棒球對不對？」像有心靈感應一樣，就馬上幫他開電視，在場的女生都說︰「他自己沒辦法開嗎？」、「聲控的。」夢多說老婆已經被訓練得很習慣，就是一點點小動作也可以讀懂他的意思，夢多的酒沒了，那位丈夫向太太又示意一句︰「喂」，然後她就再端酒來了，女主持也大呼︰「很糟糕啊！」同場來自美國的嘉賓講如果有男生跟老婆這樣做，女方一定會說︰「你最好自己拿啤酒！你當我什麼啊，我不是奴隸。」

來自俄羅斯的女生說俄羅斯的大男人主義也很嚴重，但沒有夢多說的那樣誇張的情況。（Youtube影片截圖）

除此以來，節目也有講到不同的「世界之最」，如出生率最低是韓國、酒量最好是俄羅斯、自殺率最高是韓國、性滿意度最高是瑞士，最低是日本等等，而出軌率最高的是泰國，就令人有點驚訝了。