【想見你】臨時拍彩蛋抗盜版　劇組急召許光漢柯佳嬿埋位火速煞科

（內有劇透，逃生門在此：《二月廿九》兩分鐘片花出爐 吳海昕穿越至未來北海道預知死期？）

因為燒腦劇情，令觀眾熱烈討論欲罷不能的台灣人氣偶像劇《想見你》，將於今晚（16/2）10時在當地播出第13集大結局，誰是穿越回去1998年的始作俑者？陳韻如（柯佳嬿飾）在小年夜（即農曆除夕前一天）到底遇到甚麼事而會遭逢不幸？在命案現場為何找到屬於莫俊傑（施柏宇飾）的助聽器？黃雨萱（柯佳嬿分飾）最終又能否與李子維或者王詮勝（許光漢分飾）再次相遇？屆時所有謎團都會一一解開。

正當廣大劇迷積極討論和預測結局可能出現的情節時，周一（10/2）突然有內地網站公開該集的盜版影片。結局被偷步揭曉，台前幕後「嬲到核爆」，除了透過facebook官方專頁發聲明外，柯佳嬿、許光漢、施柏宇、顏毓麟、林鶴軒（大鶴，飾演陳思源）、張翰（飾演文磊叔）幾位主要演員更一同拍片，呼籲網民支持正版，惟上述兩招實際上無法阻止影片繼續在網絡散播，於是劇組決定使出「超必」止血，於事情發生的同一天，急召許光漢、柯佳嬿和施柏宇埋位拍攝驚喜彩蛋，將會安排在大結局裏播出，而且只在電視台播放的版本才能看到。

《想見你》4位主角：（左至右）施柏宇、許光漢、柯佳嬿與顏毓麟周六（15/2）出席簽書會，並透露日前已完成終極彩蛋拍攝工作，將於大結局裏播放，作為送給粉絲的禮物，也借此向盜版說不。（《想見你》fb專頁）

陳韻如（柯佳嬿飾）的真正死因，將會是大結局要解開的最重要謎團。（《想見你》fb專頁）

活在1998年的李子維（許光漢飾），最終能否如願，再次見到2019年的黃雨萱（柯佳嬿飾）？（《想見你》fb專頁）

臨時決定拍彩蛋 柯佳嬿許光漢施柏宇清晨5點開工

在周六（15/2）舉行的簽書會後，《想見你》的製作人麻怡婷向傳媒解釋，今次加碼製作彩蛋絕對是臨時決定，在周一晚上得知盜版影片在網路上流傳後不久，劇組臨時成立特別製作小組，於周二（11/2）處理好劇本和經費問題，周三（11/2）天未光經已齊人開工，「當天大家都有各自的工作，還是早上5點半就來梳化（梳頭、化妝），包括光漢的臉過敏，還是帶傷上場（右邊臉上貼了膠布）！」

麻怡婷強調，彩蛋跟劇情沒衝突，故事最後一塊拼圖仍然留在觀眾手中，「這個彩蛋不是我們的結局，可是是送給熱愛我們的粉絲最好的禮物，也是正面的跟盜版說不。」柯佳嬿透露，當天開會時，導演和劇組曾討論過很多版本，最終只有她和許光漢跟施柏宇演出，飾演變態心理醫生謝芝齊的顏毓麟則只可以當觀眾：「我現在也抱持很期待的心情，因為我不知道他們拍了甚麼。」

從第13集預告得知，因為陳韻如（柯佳嬿飾）死亡，令黃雨萱（柯佳嬿分飾）再也無法穿越回到過去，到底她能不能如願再次見到李子維？抑或所有事情只是一場夢？（《想見你》fb專頁）

《想見你》播出後人氣有增無減，周六（15/2）舉行的簽書會上，過千位劇迷和粉絲迫爆活動現場，支持劇中4位主角（左至右）：顏毓麟、柯佳嬿、許光漢和施柏宇，甚有氣勢！（《想見你》fb專頁）

由此至終，莫俊傑（施柏宇飾）都是《想見你》故事裏的悲劇人物，他性格自卑，一直尋找別人認同，可惜因為愛上陳韻如（柯佳嬿飾），令他墮進深淵，無法翻身。（《想見你》fb專頁）

拆解片頭片尾創作意念 導演李昕宸：以循環的邏輯去想

《想見你》自2019年11月首播以來，一直都是台灣網民的熱門討論話題，有「台版連登」之稱的「批踢踢實業坊」（PTT），就曾經有一位「解碼神人」早在去12月中（即劇集播至第4集）撰寫帖文和附上截圖，詳細分析《想見你》的開頭和結尾的片段，指畫面其實暗藏大量關於劇情發展的密碼，並將以此作為基礎，推敲故事的往後發展，令不少人大讚有水準。到底是否真的有密碼隱藏其中？記者成功透過劇集製作公司「三鳳製作」，聯絡到負責拍攝片頭和片尾的導演李昕宸，讓他親自解釋創作意念和拍攝細節。

問到當初為何會有這個片頭和片尾的構思，李昕宸謂，兩段短片的劇本是以正劇的概念及意象去設計的，都是基於「想念」與「循環」兩個關鍵詞：「想念不會停止，以時間的軌跡來說，從來都沒有開始和結束，片頭片尾的腳本最初的構想，的確是以一個循環的邏輯去做發想。」有沒有因為兩首歌曲 ── 孫盛希主唱的《Someday or One Day》和八三夭主唱的《想見你 想見你 想見你》而遷就劇本？李昕宸說，「關於歌曲的部分，在前期就有參考過片頭尾兩首歌的旋律及傳達概念，在分鏡的節奏上有參考音樂來做調整。」

李導指片頭和片尾的拍攝日期，是在《想見你》煞科後隔一天，包括5個場景，超過40個鏡頭，他不能確認是否相較於其他劇集的片頭尾分鏡數來得多，但由於必須於14個小時內完成，他說今次肯定是「趕到氣咳」，「14個小時內完成，以拍攝時間來說也是很緊迫，不過因為我非常希望能完成這個腳本，除了必須逼迫自己在鏡頭的取捨之間快速的判斷與選擇之外，也仰賴工作團隊所有人對腳本流程的理解，才能順利完成這個工作。」他補充指，因為片頭和片尾，柯佳嬿與許光漢都分別以兩個身份出現，所以必須將工作流程的時間拿揑得相當精準，但他笑言，處理一人分飾兩角未算很難，「最難拍攝的是兩隻金魚，因為沒辦法控制牠們會游到什麼地方以及速度快慢。」

有網民在PTT發表分析文章，深度拆解《想見你》開頭和片尾兩條片段的隱藏密碼。（YouTube截圖）

片頭和片尾的導演李昕宸受訪時直言，拍攝和製作時間非常趕急，5個場景，超過40個鏡頭，統統要在14個小時內完成，所有時間和工作流程都要拿揑準確，當中有金魚的鏡頭最難拍！（YouTube截圖）

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問到當初為何會有這個片頭和片尾的構思，李昕宸謂，兩段短片的劇本是以正劇的概念及意象去設計的，都是基於「想念」與「循環」兩個關鍵詞。（YouTube截圖）

對於有網民在討論區發表個人見解，按照片頭和片尾的蛛絲馬跡推敲故事發展，例如片頭裏柯佳嬿跟許光漢，是一同分享耳機聽着隨身聽，但到片尾，就只有柯佳嬿一個在聽，許光漢沒有這麼做。所以有網民會推想，李子維跟王詮勝最終不會再次出現在黃雨萱身邊，那是一個悲慘的結局。（YouTube截圖）

片段預告悲慘結局？

對於有網民在討論區發表個人見解，按照片頭和片尾的蛛絲馬跡推敲故事發展，例如片頭裏柯佳嬿跟許光漢，是一同分享耳機聽着隨身聽，但到片尾，就只有柯佳嬿一個在聽，許光漢沒有這麼做。所以有網民會推想，李子維跟王詮勝最終不會再次出現在黃雨萱身邊，那是一個悲慘的結局。如此說來，是否真的有隱藏密碼？李昕宸解釋時沒有明確回應，只是說《想見你》這套劇的核心概念是「謎題」和「想念」，基於這種理解，他在設計時，運用了上述兩個概念來包裝片頭尾的意象。

他說：「黃雨萱和李子維（或王詮勝）各自存在的時空是不同的，雙方只能透過意識（想念）和隨身聽（謎題）的關鍵作用之下，進入到意識空間才能見到彼此。我們可以在意識中想像自己身處的環境，例如躺在浴缸裏那種被水包覆的感覺，似乎就像在海中漂浮。」他又指出，在短片中使用了很多關於水的元素，「我認為水是一種能存在於任何時間空間的介質，也可以說是一種載體，並且水是可以碰觸的，運用這個概念，來達成穿越時空的想像。」到底是否網民過份演繹？看完《想見你》大結局就會一清二楚。

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