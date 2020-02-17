【潮流日常】汪明荃被封「港版Ariana」　盤點阿姐多個減齡髮型

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阿姐汪明荃除了因認真處事態度成為不少娛樂圈後輩的榜樣之外，出道多年的她一直形象百變，即使年屆72亦依然走在潮流尖端，在綜藝節目《娛樂大家》經常以極吸睛造型登場，無論是妝容、飾物還是服飾都比平時相對地大膽，而阿姐的髮型更多次成為網民焦點！

阿姐日前以復古風all back長馬尾造型現身《娛樂大家》。（資料圖片）

近日阿姐以復古風all back長馬尾造型現身《娛樂大家》，不但將阿姐的臉型望落更瘦、身形比例更長外，整體感覺亦頓時年輕了不少，更有不少網民大讚阿姐酷似經常以招牌馬尾示人的26歲美國小天后Ariana Grande，封她做「港版Ariana Grande」！

不但將阿姐的臉型望落更瘦、身形比例更長外，整體感覺亦頓時年輕了不少。（微博：@汪明荃）

高馬尾是Ariana Grande的招牌髮型。（Instagram：@arianagrande）

除了長馬尾外，阿姐亦能輕鬆駕馭波波馬尾、孖髻、辮髮馬尾等等的破格髮型，突顯玩味性之餘，亦甚有型格感，阿姐果然是潮流達人！

阿姐亦有嘗試辮髮馬尾，甚有潮流感。（微博：@汪明荃liza）

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