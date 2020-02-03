【潮流日常】戴口罩底妝點先唔會溶　美妝達人Pony傳授大眼秘訣

武漢肺炎疫情持續，人人出外時都必定戴口罩自保，減低受細菌感染的機會。而對於每日都化妝的女士來說，你可能以為戴口罩能為你省卻化全妝的時間，只要不化眼睛以下就好了。但假如突然遇上除口罩的情況，豈不是尷尬大了？事實上，只要多花少少心思，一樣可以戴着口罩都咁靚，不如看看美妝達人Pony親身示範。

戴口罩雖然能為你省卻化全妝的時間，不過可能會遇到不少尷尬場面！（Instagram：@ponysmakeup）

首先，戴着口罩難免會感到侷促，因此眼睛以下的底妝則最容易有溶妝問題，一不小心就會有一撻撻，甚至將底妝印在口罩上，被別人見到可謂相當尷尬！皮膚夠好當然最好就不要化任何底妝產品，但如果皮膚稍有瑕疵的話可以選擇用控油的調色底霜打底，再輕輕在暗瘡印或多瑕疵位置的印上水潤的遮瑕液。然後再上一層透明控油碎粉，然後用粉撲在鼻樑位置輕輕印一印，以免底妝印在口罩上。長期戴着口罩皮膚很容易造成毛孔堵塞兼引起皮膚問題，所以油份較重的防曬則可以省卻，以免為皮膚造成負擔。

戴着口罩難免會感到侷促以造成溶妝問題，上一層透明控油碎粉，然後用粉撲在鼻樑位置輕輕印一印，以免底妝印在口罩上。（YouTube：PONY Syndrome）

戴口罩後，妝容的重點自然落在眼和眉妝上。單單是眉形上的轉變，就能將整個人的氣質改變，喜歡自然風可用眉粉輕輕為眉毛上色，再用眉刷刷鬆眉頭，令眉毛看起來更自然更有層次；若想強勢一點，則可用眉筆勾勒眉峰位置，或者嘗試歐美大熱的「羽毛眉毛」，濃密眉毛既型格又隨性。眼妝方面，應先用眼影底霜先打底，有效防止口罩內的濕氣令眼妝出油脫妝，再用眼影創造不同風格的眼妝。

戴口罩後，妝容的重點自然落在眼和眉妝上，喜歡自然風可用眉粉輕輕為眉毛上色。（YouTube：PONY Syndrome）

喜歡自然風，只要利用柔和的大地色眼影就能輕鬆放大雙眼，令眼睛看起來深邃有神，再輕輕用防水纖長睫毛膏刷出分分根明的捲翹睫毛；假如覺得妝容太單調，可以加強眼妝位置，利用顏色較為飽和的歐美系眼影，再用防水眼線液畫出眼線，最後再用濃密型的防水睫毛膏刷出猶如戴上假眼睫毛的效果。

喜歡自然風，只要利用柔和的大地色眼影就能輕鬆放大雙眼，令眼睛看起來深邃有神，再輕輕用防水纖長睫毛膏刷出分分根明的捲翹睫毛。（Instagram：@ponysmakeup）

覺得裸妝太單調，可以大膽嘗試濃一點的歐美眼妝。（Instagram：@ponysmakeup）

點擊參考韓國人氣化妝師Pony的眼妝百科書：