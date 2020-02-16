【大醬園．劇透】江嘉敏被張國強侵犯　黃嘉樂英雄救美反惹禍上身

無綫劇集《大醬園》踏入最後十集，上回講到啟山（吳岱融飾）訴說沒有霸佔醬園的私心，願把印鑑交出，醬園事務最終議定由啟石（鄭子誠飾）和啟江（徐榮飾）接手。細么（龔嘉欣飾）到孤兒院向秋雁（于淼飾）道歉後，竟自行離開專員府，但當秋雁得知細么要墮胎後，心軟答應讓細么入門成為兆榮（袁文傑飾）的妾侍。天佑（煒烈飾）向啟山投訴萬冠園醬油品質下降，啟川（陳嘉輝飾）亦重返福永昌做醬油。啟山為醬園提出應對方法，啟石和啟江卻重申他已沒管理權。細么帶禮物見德容（龔慈恩飾）與小滿（朱晨麗飾），更向小滿直認背後做過小動作，嘲諷她隨時要守寡。醬園生意下跌，啟石與啟江決定出售醬園。

細么得逞入門成為專員的妾侍。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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下回講到啟山和啟川反對賣醬園，啟石提出投票，最終通過決定。兆榮娶妾，雙雙（江嘉敏飾）避席到教堂祈禱，卓楠（黃嘉樂飾）聽她一席話後即時求婚，但因找花而暫時離開。卓楠回來見濟眾（張國強飾）侵犯雙雙，情急下刺了濟眾一刀，他及後趕忙回家向啟山求助。

雙雙被濟眾侵犯，卓楠情急下刺了濟眾一刀。（電視截圖）

啟山為濟眾之死向兆榮自首，並向卓楠提到是自願頂罪，寄望他能守護醬園。卓楠向啟石和啟江傳話，稱啟山答應折讓股份卻有一個條件。醬園面臨被賣，二更（韋家雄飾）擔心玉鶯（楊卓娜飾）與學徒們。小滿得知洽購人是廖懷安（張本立飾）老闆，心生一計。