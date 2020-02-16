傳58歲曾偉權患肺癌　電話停機起居飲食由契妹照顧

無綫劇《牛下女高音》主角之一的58歲的曾偉權，2019年10月31日出席劇集宣傳時，就向《香港01》承認肺部出現健康問題，要靠著藥物長期治療：「係肺部免疫系統出現少少問題，但詳細我唔想再講。」同時表示需要減少工作靜養。正當大家都關心權哥康復進度之際，今日又有傳他疑患上肺癌的消息。

曾偉權最近一套代表作就是《牛下女高音》。（劇照）

《香港01》記者試圖透過電話去權哥了解，不過兩個電話均顯示「未有用戶登記」狀態。據傳媒報導，雖然他仍有出席11月22日的《流行經典50年》錄影，但之前經身體檢查後已發現肺部有黑點，化驗後已證實患上肺癌，所以其後他均缺席了12月份的《牛下女高音》慶功宴以及一月份在吉隆坡，吳岱融、蔣志光、歐瑞偉和鄭敬基均有出席的「愛的力量慈善夜」。

10月31日出席活動時，曾偉權已經消瘦了不少，當時他也向《香港01》記者承認肺部出現健康問題。（資料圖片）

【牛下女高音】曾偉權消瘦現身宣傳：肺部免疫系統出現少少問題

今早有傳媒拍得，權哥出現在西貢的寓所門外並由男友人代駕前往載契妹SaSa，不過權哥就未有回答任何問題，而契妹SaSa則婉拒訪問。報道指，契妹SaSa透過電話問有關曾偉權患癌的消息：「你聽到咩消息？你會唔會收錯風吖？」並表示曾偉權仍然留在家中，最後以「做緊嘢真係唔得閒，唔好意思」為由就掛上了電話。

曾偉權是位愛動物之人，現時養了兩隻唐狗及一隻貓。（Facebook@曾偉權）

權哥出名愛護動物：曾偉權做義工為流浪貓狗執屍：至少可以令動物有尊嚴 !

據傳，現時曾偉權的起居飲食皆由任職鋼琴教師的契妹SaSa照顧，兩人雖然出雙入對，合照時態度也非常親暱，但權哥就曾多次強調與契妹沒有發展的可能：「我呢個年紀，感情事唔諗太多啦，而我哋關係非常清晰，我對她嘅感覺就似妹妹一樣，佢亦都知道。」早前接受訪問時，權哥也透露過自己因養狗與在Facebook上認識，覺得投緣，後來才以契兄妹相稱。

曾偉權真係瘦咗好多，希望佢冇事！

（點擊下圖睇相）