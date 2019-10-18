【牛下女高音】曾偉權畫電影海報變失業　原來有間戲院仲用緊

由一班中佬主演的無綫台慶劇《牛下女高音》最近引起不少討論，尤以一班「可愛的」中佬吳岱融、蔣志光、鄭敬基、曾偉權以及歐瑞偉最受觀眾歡迎。而劇集中的黑仔吳國亮（曾偉權飾）是一名保安，但其實他在做保安之前，曾經是一名手繪電影海報的插畫師，但由於行業式微，電影打印海報已經全面取代手繪海報的地位，令黑仔無法再一展所長，更曾經歷「做嗰行，死嗰行」，輾轉間入行做了保安。但經陸同（歐瑞偉）的鼓勵下，黑仔又重燃畫畫的初心，更希望找一份與畫畫有關的兼職！

黑仔畫咗好多手繪電影海報：

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台南「全美戲院」

其實「手繪電影海報」曾經在70-90年代初都非常流行，不過自從電影業因翻版業而陷入低潮，手繪海報亦被打印海報取代，令此類特色的海報成為時代的眼淚，要欣賞或回顧，就只得去展覽或博物館了。不過，這種手藝至今仍未絕跡，在台南就有一間在60年代開業經營至今的「全美戲院」仍然有推出「手繪電影海報」，更加成為台南人或遊客的必到打卡熱點之一。早前由劉德華、古天樂主演的電影《掃毒2》海報亦成為全美戲院國寶畫師顏振發的手繪作品之一，除此之外，顏振發還有很多作品，例如《復仇者聯盟》系列、《水行俠》、《Captain Mavrel》等，全部都是他單人拖馬手繪製作。

睇吓顏振發為「全美戲院」製作嘅手繪海報：

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