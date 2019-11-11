【牛下女高音．劇透】跟曾偉權進展順利突生變化　車婉婉慘受情傷

TVB劇集《牛下女高音》上回講到遊子（鄭敬基飾）忍不住把大爆（吳岱融飾）患乳癌的事告知眾人，大家聽後心下一沉，落力為大爆做各樣事情，重拾童年樂趣，讓獨力迎接病魔的大爆頓時充滿力量迎戰。另一邊廂靜怡（龔慈恩飾）與姊妹談起更年期跡象，不禁流露出擔心和懊惱。自雪兒（黃心穎飾）簽署離婚後，Nam（張振朗飾）不避忌向雪兒表露愛意，令她感到尷尬及不習慣。及後因一宗突發事件，Nam捨身相救雪兒，讓她不得不面對自己的感情。靜怡發現自己的身體面臨更重大的問題，跟大爆同樣陷入難以向伴侶坦白的煩惱中。

Nam向雪兒表露愛意。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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下回（第26集）講到大爆和靜怡互相坦白身體狀況後，積極地互相支持。二人不斷衡量得失，在現實和感情兩難之間拖拉着，動手術的時機迫在眉睫，他們仍下不了決定。遊子經過大爆及自己患病的事，有所啟發，是時候要為將來打算。正當黑仔（曾偉權飾）和Anita（車婉婉飾）感情進展良好，卻突生枝節，促使黑仔退後一步重新考慮應否繼續。Anita看到黑仔的反應雖理解，仍難免感到受傷。Nam和雪兒製造機會讓校長（鍾景輝飾）向呂老師（羅冠蘭飾）道歉，最終二人將幾十年來的心底話說出，解開鬱結。

Anita感到受傷。（電視截圖）