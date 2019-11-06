【牛下女高音．劇透】曾偉權車婉婉雖順利交往　但感情火速玩完？

無綫劇集《牛下女高音》上回講到雪兒（黃心穎飾）找Christine（謝芷倫飾）傾談，聽過對方剖白後決定跟子儒（翟威廉飾）正式離婚。子儒覺得此事與Nam（張振朗飾）有關，Nam直認對雪兒有感覺，但難以成為他們婚姻破裂的原因。黑仔（曾偉權飾）收到調職消息後，非常失落。與張小姐（車婉婉飾）臨別在即，送了一份禮物給她作紀念，張小姐收禮後竟主動約他晚餐。黃河（蔣志光飾）疑似遇到債主，及後收到女子致電，大感驚慌，陸同（歐瑞偉飾）不禁擔心起來。然而，陸同不知女子正是黃河在加拿大回港的女兒陳美斯（何雁詩飾），更不知道黃河一直在說謊。

黑仔對張小姐有意思。（電視截圖）

以下內容有劇透，逃生門在此：

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下集（23集）講到黑仔正式和張小姐（Anita）交往，相處一天後女方失望連連，正當黑仔以為就此完結，她竟願意繼續交往下去。美斯知道黃河破產後，跟隨他和陸同北上傾生意，期間陸同還誤會她不是黃河的親生女兒。雪兒除了簽字離婚，還辭去偵探社工作，並着手籌備她的繪本作品。她雖有雄心壯志卻又苦無靈感，請教眾長輩後似有所悟，最終決定以「他」為主角……黃河未想過謊話越滾越大，最終在合唱團眾人面前遭揭穿了，承受眾叛親離的惡果……