【武漢肺炎】冇工開停留成都隔離超無聊　黃曉明玩吹紙巾遊戲

內地武漢肺炎肆虐，導致內地許多影視劇組為了響應國家的防疫工作要求，均都需要停工拍攝，因此造成不少劇組至今均留在所需拍攝地自我隔離，而人氣男星黃曉明就是其中一位。正在酒店隔離等待復工的他，近日就接二連三在個人微博向大家展示自己最新近況，更百無聊賴地在酒店房間玩起吹紙巾遊戲，搞到不少網友都嘲笑他是「在家憋的把孩子憋瘋了」引起大家討論。

黃曉明在成都拍戲停工中。（《危機先生》微博圖片）

近日已經有不少劇組陸陸續續分階段復工，但黃曉明主演的劇集《危機先生》仍在等待復工中。目前他與劇組均停留在成都，在劇組租住的酒店中進行統一的自我防疫管理，據指他們一行人已經在酒店隔離了多日。在這一段停工的時間裡，黃曉明亦百般無聊得很，除了偶爾看電影﹑談熟讀劇本之外，更在房間裡玩起紙巾遊戲。從暴光的影片中所見，不用開工的黃曉明留了一臉鬍鬚，顯得非常憔悴，首先他張紙巾放在檯面上，之後就瘋狂吹起但就一直吹不起失敗，此時他才知道自己用錯方法。隨後他將紙巾靠牆上慢慢吹起，試了幾次之後最終成功將紙巾貼在牆上，完成了個人挑戰。

從1月27日被停工隔離的黃曉明至有大半個月在停工的狀態，劇組一方至今仍未宣布復工。據指為了保障留組的工作人員健康著想，復工一事還需等疫情的防控情況而定才作另行安排，看來黃曉明還需等待多日呀！

黃曉明無聊到在酒店玩吹紙巾遊戲。（影片截圖）