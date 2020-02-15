【武漢肺炎】韓紅基金會被實名舉報違法　北京當局：高度重視

內地武漢肺炎肆虐，導致內地許多省份城市確診人數不斷上升，疫情亦蔓延到其他國家地區，使許多人非常擔憂。



而一向善心滿滿的內地歌手韓紅，亦第一時間透過自己成立的慈善組織「韓紅愛心慈善基金會」作出抗疫支援工作，更因為慈善工作而最終病倒三天，她全身心投入慈善工作的舉動獲得不少網友敬佩。不過，近日在內地有一位微博博主就以實名向北京市民政局舉報韓紅的慈善基金會，並以長文列出4點錯誤涉違規，舉報一事在網上引起極大討論。

韓紅做善事一直出心又出力。（韓紅微博圖片）

該名微博博主「司馬3忌」，近日就在個人微博上貼了兩張照片，一張是他以實名方式向北京市民政局舉報的資料對話，另一張是他列出韓紅的慈善基會有4點違法行為。據「司馬3忌」指出，韓紅的基金會自成立以來，均沒有對外作出年度工作報告，這一點是違反了「慈善組織信息公開辦法」的規條。第二條指出韓紅的基金會並沒有取得公募的資格，但基金會就不時在「鳥巢南廣場」﹑「基金會官網」等多種公開的形式進行募捐，此舉是違反了「基金會管理條例」與「慈善法」的規條。第三條就指出韓紅基金會自2013年起，對外投資超過3億人民幣（約3.3億港幣），但她並未依法向公眾公開交代相關信息，是違反了「慈善組織信息公開辦法」的第十二﹑十三條規條。最後一條就指出基金會設立多個慈善項目，而且執行期長達多年，但並沒有向社會公眾公布慈善項目實施的情況，又是違反了「慈善組織信息公開辦法」的規條。

韓紅為了支援工作病倒了。（事件排行榜﹑股市女人微博圖片）

另外，「司馬3忌」更在舉報文中附帶「慈善組織信息公開辦法」﹑「慈善法」的規條，以茲證明「韓紅愛心慈善基金會」的確有違反規條。同時他更向北京市民政局提出一項「政府信息公開」的申請，要求當局向申請人公開歷年來「韓紅愛心慈善基金會」，在年度審核過程中提交的「年度工作報告」。而北京市民政局亦已回覆「司馬3忌」的申請，從他上貼的照片所看，他以實名的方式舉報上傳自己的身份證﹑住址﹑電郵等資料，當局亦向他作出了對話：「我單位高度重視，目前相關部門正在調查」，事件在網絡上引起熱議，至今韓紅一方並未作出任何回應。

韓紅一方至今沒有回應事件。（韓紅微博圖片）