【潮流日常】雞排妹由爆瘡肌逆襲變白滑女神　公開水煮蛋肌養成術

現年26歲的台灣女星「雞排妹」鄭家純不但外表清純，更同時擁有魔鬼身材，極反差的形象而深受男士歡迎。她除了有完美曲線之外，其白哲的完美肌膚亦同樣令不少女士極之羨慕，雞排妹公開保養的七大秘訣，輕鬆擁有她那自帶濾鏡、像剝殼雞蛋一樣的完美肌膚。

雞排妹擁有天使臉孔和魔鬼身材。（Instagram：@ili.cheng）

雞排妹在Facebook分享幾個保養完美肌膚的小貼士，首先要由生活習慣做起：「只喝水，飲食少油炸少糖；一周排汗兩至三次，運動、泡澡、岩盤浴皆可；枕頭套、擦臉專用毛巾每周更換。」

雞排妹大方公開保養的七大秘訣，人人都可以輕鬆擁有她那自帶濾鏡、像剝殼雞蛋一樣的完美肌膚。（Facebook：雞排妹ili鄭家純）

另外，她亦提到搽保養品和尋求醫學美容的重要性：「每周一至兩次次清潔毛孔髒污、粉刺（不會自己清就去做臉）；早晚都要保養不偷懶，針對自己膚況年齡找適合產品，保濕鎖水做得好，肌膚會自我修復變透亮；醫美打蜂巢皮秒雷射改善粗大毛孔、解決凹疤和色素痘疤、一次價位7000至8000（台幣），看個人狀況決定療程次數。」

最後，她表示情緒亦是影響膚質的重要元素，想辦法遠離讓你背負過量壓力、負面情緒的人。

雞排妹公開自己於去年一月的照片，她表示當時太小看台灣和日本的溫度和濕度差異，加上毛孔沒清理和心理壓力，令臉爛到連化妝都遮不住。（Facebook：雞排妹ili鄭家純）

雞排妹更表示就算基因打低好都要堅持各方面的保養，自己一年前更試過全臉爆瘡：「這是去年一月的我，太小看台日溫度濕度差異、加上毛孔沒清理和心理壓力，臉爛到化妝都遮不住。」她勉勵大家要好好堅持保養，一起為打造剝殼雞蛋般的肌膚而努力。

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