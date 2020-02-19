【武漢肺炎】楊證樺現深水埗派口罩贈露宿者：唔可以忽略呢群人

新型冠狀病毒在港不斷蔓延，引發全城市民恐慌搶購口罩保命，導致市面供不應求，有商販借機出售口罩提升至天價出售，牟取暴利發國難財。藝人楊證樺、利穎怡和郭千瑜眼見露宿者及低收入人士未能負擔得起購買口罩的能力，於是周二（18/2）連同發起人現身深水埗街頭，派發出總數一萬四千個口罩給街坊應急。

藝人利穎怡、郭千瑜、楊證燁今晚現身深水埗派口罩贈露宿者。（陳順禎攝）

楊證樺指出在這場疫戰中，香港人應該發揮出香港人獨有互助互愛精神：「希望大家如果身有多餘嘅物資，應該分享身邊有需要嘅人，因為好多人真係冇能力去買到一個口罩，我哋係唔可以忽略社會上呢一群人，變咗我哋做到嘅事，我哋都盡量去做，我知道香港仲有好多良心企業，希望買緊口罩嘅商戶盡量唔好抬高個價。」

楊證樺感恩慈善團體捐出口罩等物資，惠澤社群。（陳順禎攝）

《3日2夜》女主持利穎怡透露早前將五十個口罩送給父親抗疫，及後從父親口中得知一個口罩用兩日，她感到十分無奈：「我都有問我爸爸，點解你夠口罩用，都要用兩日，佢就話好驚五十日後冇口罩用，咁所以好想同大家講口罩只可以用一日，唔好再用多一日，希望大家日後都唔好搶貨，到時候大家一定夠口罩用。」而郭千瑜坦言自己沒有口罩用，都不會幫襯奸商購買天價口罩。

利穎怡呼籲大家口罩只能使用一次，用完應隨即棄掉，確保衛生。（陳順禎攝）

郭千瑜直言沒有口罩用，都不會幫襯奸商購買天價口罩。（陳順禎攝）