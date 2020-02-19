【Narcos】墨西哥女模Alejandra速吸24萬粉絲　IG超豪放大晒裸照

由Diego Luna及Scoot McNairy主演的Netflix原創劇集《毒梟：墨西哥》（Narcos：Mexico）第二季剛剛在13日上架，在IMDb奪得8.4的高分。在劇集開首已鋪排了主角Félix Gallardo（Diego Luna飾演）因內鬥及政治問題而著急，加上被美國緝毒局探員Walt（Scoot McNairy飾）為上季慘死的探員Kiki Camarena報仇而追擊，相信今季將會比上季更刺激。不過除了緊湊的劇情，觀眾的焦點反而落在Félix第三任太太Daniela身上！

點擊下圖看在劇中出現的Daniela：

Daniela在第一集頭5分鐘已經現身，雖然在整季只得5集戲份（全季共10集），但其高挑的身形和標緻的臉孔很快就吸引到網民的注意。現年26歲的Alejandra Guilmant是墨西哥頗有名氣的模特兒，性格熱情豪放的她更經常在Instagram上載超性感照片及裸照，拍攝《Narcos》後更人氣急升，Instagram追蹤人數急升至24萬。

點擊下圖看Alejandra的性感照！

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Alejandra對演藝工作充滿熱誠，身高1米76的她在求學時期已經開始為不同本地品牌擔任模特兒拍攝硬照廣告。因擁有高挑身材及曲線美，很快便獲美國模特兒公司青睞而開始為時裝雜誌拍攝硬照。她先在2014年成功登上Playboy雜誌封面，翌年被挑選為Playboy十大最性感滑浪女模特兒，更獲得到美國邁阿密行泳裝Fashion Show的資格。

以下有Alejandra的性感泳裝照！

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不過對於熱愛演戲的Alejandra來說，只當模特兒怎能滿足在演藝圈立足的野心。她在2016年開始參演墨西哥電影及電視劇《Aquí en la Tierra》，更有機會在美國電影《Compredes》中演出，雖然只是小角色，但Alejandra一直都沒有放棄，今次能夠在《Narcos：Mexico》中成功吸引到觀眾的眼球，相信日後會有不少演出機會。