【帝國崛起：鄂圖曼】後宮佳麗淪為洩慾工具　蘇丹不娶妻有原因？

歷史劇一向給予觀眾沉悶古板印象，若不是歷史迷一定會嫌悶，然後中途棄劇。不過在Netflix新上架的歷史劇《帝國崛起：鄂圖曼》（Rise of Empires: Ottoman），就以一個全新方式去講述鄂圖曼帝國如何崛起。除了有一眾土耳其實力派演員擔起重要角色，在歷史中不可缺少的戰爭場面都拍攝得頗有質素，絕對能夠為大家帶來新鮮感。

《Rise of Empires: Ottoman》主要講述鄂圖曼帝國的崛起，共6集的迷你劇已於1月24日在Netflix上架。（劇照）

【帝國崛起：鄂圖曼】蘇丹妙計傳位 子嗣欲成王必先自相殘殺？

上回解構了鄂圖曼帝國君主強大之謎，跟既血腥又殘酷的繼承法則有着莫大關係，而鄂圖曼帝國事實上亦與中國古代一樣，君主同樣擁有龐大的後宮，其中蘇丹後宮的所有佳麗都來自世界各地，更有官員特別出外搜尋不同膚色的美女，帶她們入宮伺候蘇丹，而歷代蘇丹的後宮佳麗人數多到數之不盡，數量很大可能比任何一位中國君主還要多。唯一不同的，就是這些佳麗的身份只是「女奴」，同時為了防止外戚干政，部份蘇丹從來都不娶妻納妾，在他們眼中所有女性只是洩慾及生育工具。

女奴要遵守後宮的規矩，每人只能為蘇丹誕下一個孩子，但由於剛才提及的繼承法則，間接挑起了後宮的恐怖鬥爭。為了保着自己和孩子的性命，後宮變成了女奴的地獄和戰場。所有人為了將孩兒捧上位做下任蘇丹，她們不惜施展渾身解數，落毒、暗殺、強迫墮胎、砌人豬肉樣樣齊，比起無綫劇集《宮心計》更惡毒，更誇張。

根據野史記載，後宮佳麗因為互相仇恨而經常發生很多血腥變態暴力事件。曾經有位女奴的兒子成功接任新一代蘇丹，她即將自己有仇口的女奴全部分別放進麻包袋，然後將她們丟進馬爾馬拉海（Sea of Marmara）淹死。若有人大難不死，新任蘇丹為了母親將她們打入冷宮，過着悲慘的餘生，完全展現了深宮似海這句話。