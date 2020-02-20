EXO Chen奉子成婚引怒火粉絲要求退團　沉默一個月後公開致歉

韓國男團EXO成員Chen早前在粉絲俱樂部用親筆信宣布奉子成婚，引起EXO-L（EXO粉絲）強烈不滿，發起連串行動要求Chen退出EXO，Chen沉默一個月後，昨晚（19日）向EXO-L就事件致歉。

Chen早前在粉絲俱樂部用親筆信宣布奉子成婚，引起EXO-L強烈不滿。（EXO Facebook）

有EXO粉絲在首爾江南區三成洞SM TOWN COEX Atrium前集會，強烈要求Chen退出組合。（THE FACT）

Chen首先向受驚粉絲致歉，表示第一次面對結婚和榮升人父，雖然苦惱很久如何向粉絲傳達想法，但是他寫信時只想着先告訴大家「雙喜臨門」的消息，若他的不足和生疏的說話令大家感到失望和受傷，他會感到非常難過。Chen又稱不知道能否向大家傳達心意，仍真誠感謝大家一直以來給予的愛：「因為有這些愛才有了現在的我，我比任何人都清楚這點。」

Chen沉默一個月後，昨晚向EXO-L致歉。（EXO fan cafe）

不過，有粉絲不接受Chen的道歉，尤其昨日EXO隊長Suho宣布將會Solo出道，但Chen卻在同一日道歉，實在不太妥當；亦有人認為Chen建立家庭並無不妥，不理解為何要Chen退團。