【武漢肺炎】周杰將10000kg大米轉贈醫護家人：淨係盡一份心

內地男星周杰月初表示向醫務工作者捐獻10000kg大米，眾多網友都紛紛發聲予以感謝。今日（20日）凌晨，周杰在微博發長文，首次回應此事。

他在文中寫到，之所以有捐10000kg大米的想法，是因為李文亮醫生的離世深深刺痛了他，令他悲傷不已。眼見全國派出大量醫務人員支援武漢，眾人捐資捐物，自己可以做的只有捐糧食，「2萬斤大米杯水車薪，但這是我的心意，我一定要這麼做！」但同時，他也指出這些糧食要如何捐？捐給誰？怎麼運輸？誰來接收？誰負責分配？誰來確保可以吃到醫護人員的嘴裡？等問題。而現階段醫護人員也無可能坐下來好好吃飯，糧食也不是最需要的物資。

周杰續指到：「我的目的不是添亂、不是作秀、不是表個態，僅僅就是為了盡一份心力。想鼓勵和溫暖那些挺身而出拋家捨愛的醫士們！」因此可能轉贈這些大米給醫護人員的家人。雖然數量有限，但周杰認為自己沒有袖手旁觀，對得住自己的良心。

周杰回應全文。（微博截圖）

對此，網友感嘆到：「善良的人做事總需要解釋一通，是我今年感觸最深覺得最悲哀的事」、「明白你的心意也很支持你」、「糧食的作用不可估量，做得好」等等，大讚周杰善良。