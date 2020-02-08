【武漢肺炎】「爾康」周杰捐1萬公斤大米　轉型農業大亨身家過億

新型冠狀病毒去年年尾於武漢爆發，肆虐全國各個地區，至今已蔓延到世界其他國家，引起各方高度關注，大批藝人亦出心出力，除了手寫加油接力，為大家加油打氣，還紛紛慷慨解囊，支援防疫工作。

日前，曾在內地古裝劇《還珠格格》系列中飾演「爾康」的周杰7日在微博發文：「本人向偉大的醫護工作者捐獻兩萬斤大米，等待你們凱旋歸來。」並附上「吹哨人」李文亮醫生逝世的消息圖片，向一線醫護人員致敬。

周杰對李文亮醫生的離世感到難過，宣布捐兩萬斤大米。（微博截圖）

周杰近年來鮮有參演影視作品，據悉，他淡出娛樂圈後專注於發展農業，在東北生產優質大米，已成為農業大亨，身家過億。他曾在節目中介紹過自己的農場，由選地到種植條件，全部都是最頂級的，種出來的大米沒有農藥污染，一年有幾十萬斤的產量，擁有近千畝良田，相當於10個足球場，主要種植大豆、高粱，粟米以及水稻。除此之外，他還有5間公司，一間酒莊，靠投資農業躋身億萬富豪，勝過他在娛樂圈的工作。

據說，現在周杰的大米售價最低20元一斤，所以今次捐助至少約40萬元（約44萬港元）。

周杰的微博中不少都是他在農田工作的照片，親力親為，相當貼地。（微博@周杰小先生）

疫情最嚴重的武漢封城後物資匱乏，各界人士都捐款捐物予以援助，而周杰捐獻的大米可謂彌足珍貴，對於他的這一善舉，網友們也争相留言感謝：「大米太實用太實在了」、「這時候捐物比捐錢更實際！好人一生平安」、「做農業很辛苦，能夠捐出那麼多好的大米，真心讚歎感恩您」等，都表示非常感動。

網友大讚周杰捐大米非常實用。（微博@周杰小先生）