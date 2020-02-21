【想見你】許光漢被封「國民男友」　憑3大致命魅力迷倒眾多女生

最近各位的社交帳號上是否被熱播台劇《想見你》洗版？該劇一舉捧紅了新生代台灣男星許光漢，讓他一夕之間人氣高漲、名聲大噪。許多女生們都被許光漢俊朗的外表和實力演技所深深折服，他還在台灣獲得「國民男友」的封號，究竟要成為「國民男友」需要具備哪些條件呢？

個性溫暖的大男孩

我的初心，就是不要去傷害人，保持善良，希望自己努力做到這件事。 許光漢

靠著自己的努力一步一步走在演藝之路上，想必是經歷過不少挫折與辛酸，如今爆紅的許光漢，在鏡頭面前仍然帶著一絲謙遜的羞澀感。而私底下的他，宛如一道和煦的陽光，總是能予人溫暖。在電影《陽光普照》中與許光漢一起合作的女演員溫貞菱在採訪中透露，和許光漢演對手戲時，兩人拍攝壓力都非常大，而許光漢在拍攝完畢後對她說：「我很抱歉，沒有幫到妳什麼忙。」讓温貞菱感到非常窩心，直言：「這個人真的太善良了。」暖心的暖男行徑，就能打動不少少女們的心！

許光漢是台灣新生代小生。（kuanghanhsu@IG）

在拍攝《想見你》時，許光漢也為同劇另一男演員施柏宇給予鼓勵，同樣作為新人的施柏宇對自己的演技一度存疑而感到自卑，陷入低潮期，甚至在收工後躲在衣櫃裡哭。施柏宇在訪問中透露許光漢把他從衣櫃裡抓出來，「像哥哥一樣」罵醒他。

戀愛期間，許光漢透露自己會經常給女友送上小驚喜，例如突然出現在女友工作地點接她收工，或者買禮物送給她。雖然許光漢笑言是很平淡的小驚喜，但是作為收到驚喜的女生來說，仍然會大受感動，畢竟平淡的瑣事才是愛情最浪漫的詮釋。

許光漢拍攝《想見你》一舉成名。（kuanghanhsu@IG）

先慢熱再熱情？

與許光漢合作過的演員們都曾在訪問中透露，一開始認識都感覺他外表有些冷酷，覺得難以親近。不過認識久了之後，大家混熟許光漢的幼稚可愛個性就會展露無遺。許光漢自己也承認自己的個性比較慢熱，但是熟了之後就會變得熱情，而且很喜歡和朋友開玩笑，充滿童心。

外表冷酷相信也是成為「國民男友」的必要條件之一，給人「冷冷」感覺的男生，內心卻十分溫暖和熱情，極大反差更能散發致命魅力。愛開小玩笑的幼稚大男孩行徑，也能為生活帶來不少樂趣，這樣浪漫的橋段，應該只會在偶像劇裡出現吧⋯⋯

外表有些酷酷的他内裏溫暖熱情。（kuanghanhsu@IG）

態度認真且一絲不苟

在拍戲的環節裡，我很喜歡大家都很專注的把一件事做好、而我是其中一份子的那種感覺。 許光漢

吸引女生的另一大條件就是對工作的態度認真且一絲不苟，許光漢正是此許人也！相信各位「許太太們」對許光漢的成名之路都略有耳聞，在娛樂圈努力打拼的他經歷過很長一段低潮、默默無名的過程，正是他堅持不懈、努力對待演藝工作的認真態度，終究讓他展露頭角，再一舉成名。

許光漢提到作為演員，能夠透過角色去看見社會上更多的事，快樂並痛苦著，血淋淋的鮮活角色讓他因此更加謙卑，面對每一次工作，對待每一個角色，都想要更專注、更投入於其中。

在娛樂圈努力打拼的許光漢經歷過很長一段低潮，憑努力堅持的認真態度終捱出頭來。。（kuanghanhsu@IG）

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雖然說人無完人，但是為什麼這些理想的男友條件，都可以這麼完美地在許光漢身上展現，上帝真的很不公平！不過即使理想男友在現實生活中很難遇到，但是許光漢許多待人處事的作風以及對待工作的態度，都十分值得我們學習。讓我們相信只要一直努力，就一定會有好事發生！

參考資料：Star ETtoday，KKBOX，BIOsmonthly，Star ETtoday