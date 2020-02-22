【王牌對王牌5】《還珠格格》23年來最齊人一次　網民：配角全到

由趙薇、林心如、蘇有朋、周杰、張鐵林等主演的古裝偶像劇《還珠格格》第一、二集風靡全亞洲以及歐美華人社區，至今在電視台重播依然非常受歡迎。日前，《還珠格格》第二集的劇組於內地綜藝節目《王牌對王牌5》中重聚，是23年以來最齊人的一次。

《還珠格格》第二集劇組重聚，如果有林心如、周杰以及老佛爺（趙敏芬飾）、晴兒（王艷飾）、令妃（趙麗娟飾）在場就更完美了。（微博@王牌對王牌）

雖然趙薇、蘇有朋、張鐵林同場的場面大家見得多，不過今次節目特別有心，將一種配角都邀請到現場，重現劇中各自經典的一幕。包括小鄧子（薛亦倫飾）、小卓子（李楠飾）、肖劍（朱宏嘉飾）、蒙丹（牟鳳彬飾）、柳青（陸詩雨飾）、柳紅（陳瑩飾）、福倫（溫海波飾）、福晉（劉芳飾）、翰軒棋社杜老闆（徐福來飾）、杜老闆娘（王虹飾）全部到齊，令在場觀眾感慨萬分。

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除此之外，演員們還在節目中憶述當年拍劇的幕後故事，「那個戲真的拍得特別苦，苦到後來我真的不敢去拍電視劇，常常三十多個小時，四十八個小時去上演，每天平均睡四個小時，一部平均拍半年，真的特別累。」趙薇說。

《還珠格格》令趙薇、蘇有朋等一炮而紅。（微博@趙薇）

有看過第二集的觀眾相信都會記得趙薇離開皇宮後，在「翰軒棋社」做苦工，日日吃不飽睡不暖，還被杜老闆娘打，演員王虹透露，當年無論是用鞭，抑或用手掌摑，全部都是真打，就連頭被踢入火爐也是真的：「出來之後，腦袋頂跟冒煙一樣」。

當年很多觀眾都對翰軒棋社的杜老闆以及老闆娘「恨之入骨」。（視頻截圖）

趙薇現場有崩潰

而當年拍攝第一、二集的導演孫樹培也來到現場，坦言當年拍《還珠格格》的演員們非常辛苦，因為預算有限，所以只有一個化妝，一個梳妝，要兩點起身排隊化妝，而且沒有替身演員，所有打戲都是演員親自上陣。此外，導演稱當時趙薇原本是要演「紫薇」，但後來演了「小燕子」，這個角色性格暴躁、調皮，需要以誇張方式表演，與趙薇本人很不同，所以拍戲時免不了崩潰的時候。

《還珠格格》之所以能夠成為經典，到如今仍人氣高企，相信離不開演員們的真誠、刻苦以及幕後工作人員的付出，絕對經得起推敲。

導演孫樹培當年的綽號叫「暴君」。（視頻截圖）

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