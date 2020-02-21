鄭爽收藏前度男友照片　被揭破後大嗌：往事莫提

內地人氣女星鄭爽，近日在疫情持續下，她表示宅在家中，煮煮菜及整理一下舊物、信件，更展示了10年來收藏的粉絲信，令人感到十分窩心。之後她將粉絲信帶到綜藝節目《Beauty小姐》內，揀選了當中幾封由主持戚薇朗讀，還說當該位粉絲有緣看到肯定會十分開心，只是在信件中，卻有著一張令鄭爽尷尬的相片，下文為大家帶來相中人是誰。

鄭爽身形愈來愈瘦，令粉絲擔心。（網上圖片）

鄭爽收藏了近10年的粉絲信。（鄭爽微博圖片）

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鄭爽曾跟張翰合作內地版《流星花園》的《一起來看流星雨》而撻著，二人相戀5年，卻傳出小三介入而分手，更鬧得甚不愉快。近日在《Beauty小姐》中，鄭爽帶來了儲了10年的部分粉絲信，讓主持戚薇揀了幾封朗讀，內容大致是很喜歡鄭爽，叫她加油，吃得多一點之類，但有一封信件卻夾著兩張相片，其中一張是鄭爽，但另一張卻令現場嘉賓看得傻眼，鄭爽更說不要拿出來。

鄭爽帶了粉絲信上節目。（Youtube影片截圖）

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節目將相片打格，但網民見到左邊手臂及衣飾，再加上該封信寄出的時間，已經推敲出是鄭爽當年的男友張翰，鄭爽將信件及相片收藏多年，令人感到她一直未能忘情，而且她跟現任男友張恆，亦多次傳出感情亮紅燈，二人合作開公司，張恆又因帳目混亂，令鄭爽被人追討1000萬而被告上法庭，近日甚至傳出二人已經分手，就算鄭爽保留了前度男友張翰的照片，也不用向張恆交代。

張翰跟鄭爽相戀5年，卻傳出因小三而分手。（張翰微博圖片）

女神收割機張翰：