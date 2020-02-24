【大醬園．劇透】傅嘉莉神秘身分曝光　任務同何廣沛只可二揀一

無綫劇集《大醬園》播到結局周，上回講到利小姐（傅嘉莉飾）到萬冠醬園視察，小滿（朱晨麗飾）帶卓楓（何廣沛飾）四處參觀，奈何他對這片過往熟悉之地沒有感覺，更坦白已愛上利小姐。醬油推廣日，小滿來偷師，細么（龔嘉欣飾）故意趕走她。小滿離開時與卓楓同墮水井，令卓楓的恐懼症發作。啟山（吳岱融飾）與卓楠（黃嘉樂飾）刑滿出獄，卓楠未有回家，第一時間到教堂告解。雙雙（江嘉敏飾）往祈禱，縱華歌（吳業坤飾）勸其嘗試接受新戀情，她仍深信與卓楠的真愛可衝破萬難。小滿求卓楓見一見啟山，啟山父子一起玩陀螺，啟山很快便看穿眼前的卓楓有事隱瞞。

細么想殺死星威（阮政峰飾）？（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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下回講到華歌欲給予娥姐（康華飾）更好的生活，但她堅拒。高專員（袁文傑飾）感到被跟蹤，與跟蹤者對打了一場，槍傷了對方還拾到白蘭花。啟山返回萬家神樓驚見高專員在場，他怪責啟山與卓楠打亂其計劃，啟山突感劇痛。啟山深知時日無多，緊握着手上的陀螺不放。

華歌希望給予娥姐更好的生活，但對方竟拒絕。（電視截圖）

另一邊廂，細么表明知悉高專員購入萬家大宅目的，提出可助他一把。利小姐深知身分可能已曝光，上司要她在卓楓與任務二選一。雙雙對卓楠坦白假結婚之事，向他提出私奔，但卓楠堅持要留守佛山重振萬冠園。

關於卓楠與雙雙的感情線，總是陰差陽錯的不能在一起，《香港01》記者向《大醬園》監製梁材遠查詢，他指︰「卓楠被野犬所傷毀容，雙雙不離不棄。」推算二人可以有情人終成眷屬。