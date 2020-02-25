郭碧婷嫁向佐還未領證引網友猜測　向太陳嵐發聲爆背後原因

台灣女星郭碧婷去年9月份下嫁男星向佐，二人選擇在意大利卡布里島舉辦婚禮，正式成為夫妻。但沒想到男方近日以「雲錄製」的連線方式上內地綜藝節目《天天雲時間》，卻自爆二人至今其實還未登記領證結婚，令到不少網友非常詫異，更直言他們是「綜藝情侶」，引來廣大討論。對於外界引來不少猜測，對此近日向太陳嵐就在微博警告網友不要再胡說八道，並解釋未登記結婚存在着好多因素。

向佐﹑郭碧婷還未登記結婚。（向佐微博圖片）

不知不覺郭碧婷嫁入豪門已經有近大半年的時間，成為小向太的她令不少女性非常羨慕。但就在日前向佐卻在節目上自爆：「我們只辦了婚禮，但是我們在等一個好日子，或者等我們沒那麼忙的時候，選一個地方去領證了。」原來他們還未登記結婚，在法律上還未正式是合法夫妻。對此外界就不斷猜測他們的婚姻不簡單，並直指婚禮都有時間舉辦，不明白為何沒有時間領證。

面對外界討論聲不斷，郭碧婷與向佐至今還沒有作出回應，而是向太陳嵐就直接在微博發聲替兒子、媳婦作出詳細解釋。她直言在香港只要擺喜酒就算是正式夫妻了，並透露：「台灣領證要向佐在香港政府拿單身證明，結果拿了去了台北還是不行，又要跑回香港台灣辦處事公證。然後碰到過年，之後又碰上疫症發生就不能去台灣了！」

向佐在節目自爆沒有領證。（影片截圖）

向太陳嵐還續說原來郭碧婷想要擺一個台式喜酒好好慶祝，但最終因為朋友簽證與台灣選舉問題，導致計劃破滅了：「本來她想要在2019年12月25號大擺台式的喜酒（一起一周年慶）但是大陸朋友都拿不到簽證，所以想延後到三月份換台灣區新領導人可能會好點，但又還是（英文菜）就沒有什麼希望了。」雖然兒子﹑媳婦還未登記領證，但對他們來講已經是正式夫妻，叫外界不必過多擔心。向太陳嵐還直言他們二人恩愛得很，還希望他們能夠有愛的結晶。而向佐眼見媽媽為他們操心，亦立即轉發此則貼文安慰：「我跟郭碧婷開心就好，沒事媽哈哈。」

向太陳嵐在微博為兒子﹑媳婦發聲。（向太微博圖片）