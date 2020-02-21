向佐郭碧婷上節目自爆仍未註冊　網民批：有時間結婚，沒時間領證

台灣女星郭碧婷去年3月份答應男友向佐的求婚，同年9月二人就在意大利卡布里島舉辦婚禮，正式成為夫妻。但萬萬想不到已嫁入豪門近半年的郭碧婷，原來同向佐還沒有正式登記簽字，就在近日雙方齊齊用「雲視頻」連線的方法做客湖南衛視綜藝節目《天天雲時間》，向佐就自爆因為雙方太忙的關引導致一直遲遲沒有領證，目前在等一個好日子就去領證，此消息一出立即驚呆不少網友引發討論。

向佐同郭碧婷去年在意大利結婚。（向佐微博圖片）

郭碧婷與向佐從戀愛到結婚，他們二人都不時在綜藝節目大曬恩愛。去年在意大利卡布里島舉辦婚禮，正式成為少奶奶的郭碧婷身彼華麗婚紗，頭戴奢華皇冠、巨鑽等盡顯氣派，令不少女性非常羨慕。但想不到成為小向太的她原來在法律上並未正式是小向太，因為她同向佐至今還沒有正式去領證結婚。向佐同郭碧婷近日就齊齊線上錄製《天天雲時間》，在節目中他就向郭碧婷說道：「下次我們見面的時候,把我們的證領了。」搞到女方不知幾開心，臉上充滿笑容。繼而向佐說道沒有領證原因其實在挑選一個好日子：「我們只辦了婚禮，但是我們在等一個好日子，或者等我們沒那麼忙的時候，選一個地方去領證了。」不少網友聽完之後都感到驚訝，原來他們至今仍不是正式夫妻，大家紛紛在微博留言道：「婚禮都辦了領證難道還沒時間」﹑「在等甚麼呢想不通」﹑「這都幾月了」等等，實在覺得好莫名其妙。

向佐在節目中自爆冇領證。（影片截圖）