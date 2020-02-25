曾涉與鄭俊英散播淫照　Roy Kim獲判不起訴向粉絲道歉

去年鬧到沸沸揚揚的鄭俊英醜聞，當中多位藝人包括FT Island前隊長崔鍾勛和CNBLUE前成員李宗泫等捲入案件。而最近同樣被點名有份參與淫照聊天室的26歲男歌手Roy Kim，最終獲判不起訴，算是還了清白外，他亦有發聲明向粉絲及大眾道歉。

今天（25日）Roy Kim所屬公司發聲明表示，自去年4月因涉嫌非法散播色情物後一直有接受調查，近日獲判不起訴。聲明提及Roy Kim於2016年，曾於某群組聊天室分享一張網上截圖，而被視為散播色情物，強調Roy Kim並不是淫照聊天室的成員之一。而且聲明也講到Roy Kim對自己輕率行動感到後悔，正在反省當中的他，日後會以謙虛的態度展示模範的模樣，再一次向擔心及受影響的粉絲及大眾道歉。

Roy Kim今年4月起，因涉嫌非法散播色情物接受警方調查。（sports chosun）

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而昨日（24日）Channel A節目《聽到傳聞》亦就Roy Kim的事件作出獨家報道，當中講到Roy Kim和鄭俊英的確只是在同一釣魚群組的聊天室內，因當時有人流傳某藝人的合成情色照，所以 Roy Kim把截圖傳到群組中，說明並不是那一位藝人，然而卻被指涉及散播色情物。根據法院的宣判，現在算是還Roy Kim一個清白。

Roy Kim最終獲判不起訴，總算還他一個清白。（IG/@roykimmusic）