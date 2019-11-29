鄭俊英崔鍾訓輪姦及散佈性愛影片　法院分別判監6年和5年有期徒刑

韓國男偶像鄭俊英和FTIsland前成員崔鍾訓，涉嫌集體參與對酒醉女子進行性侵和性暴力，更拍攝、管有以及非法散播影片，引起公眾和國際高度關注，自6月初起首爾中央地檢署正式拘留他們和進行起訴，控方曾要求分別判處鄭俊英和崔鍾訓有期徒刑7年和5年，經過5個月的審理，鄭俊英最終被判處有期徒刑6年，崔鍾訓則維持原判有期徒刑5年。

檢方要求判處鄭俊英和崔鍾訓監禁七年和五年。（視覺中國）

據韓媒報導，首爾中央地方法院審判部長姜成洙（音譯，강성수）今日（29日）宣布，因違反性暴力犯罪處罰等特例法，判處鄭俊英有期徒刑6年，崔鍾訓則被判有期徒刑5年，11月13日案件終審時，鄭俊英在最後陳述時講到：「很後悔我做出的愚蠢行為，我深刻地反省着自己，我會永遠自省著。」

鄭俊英最終被判監禁6年。（SBS圖片)

兩人由2016年1月江原洪川郡和3月在大邱集體性侵案被起訴，前者更於2015年起就在群組聊天室散播偷拍的性愛影片，聊天室成員更包括崔鍾訓、Highlight前成員龍俊亨、CNBLUE前成員李宗泫以及少女時代成員Yuri的哥哥權某。

加上鄭俊英涉及偷拍、散佈淫片等多項罪行，據韓國法律界專業人士指出，當地法院會以刑期最長的一項罪名進行起訴，再在該基礎的刑期上加上1年半刑期。案件中他涉及性暴力罪，最高可判監5年，在此再加上1年半刑期的話，最長可判監7年半，由於他涉嫌性犯罪，所以在刑滿期出獄後都必須向公眾公開其個人情報。

不過對於有韓國網民看到判刑結果後，表示不滿：「集體性侵和非法偷拍都只是判5、6年？這國家真是寬容啊…」