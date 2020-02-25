謝和弦IG曬「大麻可殺死肺炎病毒」假消息遭傳訊 　辯稱以為是真

新型冠狀病毒持續肆虐，雖然網絡上不少人都為前線工作人員打氣，但都避免不了有謠言傳出。而在本月初，32歲的台灣歌手謝和弦就在IG發布了一張含有「大麻可殺死武漢肺炎病毒」、「WEED KILLS CORONA VIRUS」等字樣的圖片，隨後遭到民眾舉報，警方經過查證發現內容不屬實之後，便傳訊謝和弦。

謝和弦在IG發布不實消息遭警方傳訊。（IG截圖）

據台灣媒體報道，昨日（24日）謝和弦接獲通知到案說明，他態度輕鬆，表示這是國外友人私訊他的圖片，因為看起來似新聞畫面，以為是真的，所以才在IG曬出，並非惡意散佈假消息，也不知道這會觸犯法律。

事後，他更在IG上載法務部調查局的臨時出入證，配文寫到：「解鎖咧」。而「大麻可殺死武漢肺炎病毒」、「WEED KILLS CORONA VIRUS」的相關貼文依然存在，看來謝和弦並未對此引起重視。據悉，此事將依《社會秩序維護法》第63條移至新北地方法院簡易庭裁處。

面對警察的傳訊謝和弦心情相當輕鬆。（IG截圖）

謝和弦數月來風波不斷，去年被太太舉報吸毒，隨即被警方逮捕，後來又直認出軌網紅主播等等，出現不少負面新聞。

其實現在正是疫情緊張的時期，任何相關的防疫措施都應該嚴謹以待，切勿傳謠、信謠。

下圖是謝和弦混血老婆Keanna：

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